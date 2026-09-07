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صحة

4 وجبات خفيفة قبل النوم تشعرك بالشبع

Lebanon 24
07-09-2026 | 16:54
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4 وجبات خفيفة قبل النوم تشعرك بالشبع
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أحياناً لا تكفي وجبة العشاء لإبقاء الشخص ممتلئاً حتى موعد النوم. وفي هذه الحالة، لا تكون المشكلة في تناول وجبة خفيفة ليلاً، بل في نوعية الاختيار: هل يمنح الجسم شعوراً بالشبع والراحة، أم يزيد الثقل والانزعاج قبل النوم؟

وبحسب موقع "Verywell Health"، شارك 4 اختصاصيي تغذية خياراتهم المفضلة عند الشعور بالجوع قبل النوم، وهي وجبات بسيطة تجمع بين الألياف والبروتين والدهون الصحية.

الفشار مع بذور اليقطين

تقول اختصاصية التغذية ليندسي ديسوتو إن خيارها المفضل قبل النوم هو الفشار مع بذور اليقطين. فهذا المزيج يمنح قرمشة خفيفة من دون أن يكون ثقيلاً على المعدة.

الفشار يضيف الحبوب الكاملة والألياف، بينما توفر بذور اليقطين البروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم، وهو معدن يرتبط بالاسترخاء ودعم النوم. ويمكن تحضير الوجبة بفشار مملح قليلاً مع حفنة من بذور اليقطين، أو إضافة القرفة لمن يريد نكهة حلوة، أو الخميرة الغذائية لمن يفضل طعماً مالحاً قريباً من نكهة الجبن والمكسرات.

الحليب الدافئ مع الجوز

أما اختصاصية التغذية لورين ماناكر، فتفضل كوباً من الحليب الدافئ مع حفنة من الجوز. وتقول إن هذه العادة ترافقها منذ الطفولة، وتشعرها بأن الوقت حان للاسترخاء.

الحليب يحتوي على "التريبتوفان"، وهو حمض أميني يدخل في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما مركبان يساعدان في تنظيم الساعة البيولوجية ودعم النوم. أما الجوز، فيجمع بين التريبتوفان والميلاتونين النباتي والمغنيسيوم وفيتامينات "B".

ويمكن تنويع هذه الوجبة عبر تحضير "الحليب الذهبي" بإضافة قليل من الكركم والقرفة ولمسة من العسل، أو تغميس الجوز بالشوكولاتة الداكنة لمن يريد خياراً حلواً مع مضادات أكسدة إضافية.

الموز مع زبدة الفول السوداني

تختار اختصاصية التغذية أليسون هيريز شرائح الموز مع زبدة الفول السوداني ورقائق صغيرة من الشوكولاتة. فهذا الخيار يساعد على إشباع الرغبة في تناول شيء حلو ليلاً، وفي الوقت نفسه يوفر توازناً بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية.

ويمنح الموز مع زبدة الفول السوداني كمية جيدة من المغنيسيوم، الذي يؤدي دوراً مهماً في دعم النوم. ويمكن استبدال الموز بشرائح التفاح أو أعواد الكرفس، للحصول على قوام مقرمش مع زبدة الفول السوداني.

الزبادي اليوناني مع التوت

وتفضل اختصاصية التغذية أوبري ريد الزبادي اليوناني مع التوت، لأنه خيار خفيف ومشبع في الوقت نفسه. فهو يجمع بين البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، من دون أن يسبب شعوراً بالامتلاء الزائد قبل النوم.

يساعد بروتين الزبادي على إطالة الشعور بالشبع خلال الليل، بينما يوفر التوت الألياف ومضادات الأكسدة والطاقة الخفيفة. ويمكن إضافة القرفة أو قليل من العسل، أو تنويع الفاكهة، أو إضافة بذور اليقطين أو الجوز. كما يمكن استبدال الزبادي اليوناني بالجبن القريش أو زبادي خال من الألبان.

 

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