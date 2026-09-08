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صحة

أيهما أفضل لعلاج تجاعيد الوجه.. بوتوكس أم ديسبورت؟

Lebanon 24
08-09-2026 | 07:41
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تُعدّ حقن "بوتوكس"و"ديسبورت"من أكثر الحلول التجميلية شيوعًا لإخفاء تجاعيد الوجه واستعادة نضارة البشرة. ورغم أن كلا العلاجين يعتمدان على مادة "سم البوتولينوم" من النوع (A) لإرخاء العضلات وتقليل الخطوط التعبيرية، إلا أن هناك فروقًا دقيقة تحدد الخيار الأنسب لكل شخص.

وتوضح الدراسات والخبراء وفقًا لـ"كليفلاند كلينيك" أن الفارق الأساسي يكمن في طريقة انتشار المادة والمناطق المعتمدة لعلاجها.
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وتتفوق حقن "بوتوكس" بحصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لعلاج عدة مناطق، تشمل خطوط الجبهة، وحول العينين (تجاعيد ضحكة العين)، والخطوط بين الحواجب. 

في المقابل، تُستخدم حقن "ديسبورت" رسميًا لخطوط ما بين الحواجب، مع إمكانية استخدامها لترميم الملامح بطرق غير مدونة تحت إشراف طبي.

وتتميز حقن "ديسبورت" بانتشارها الواسع النطاق مقارنة بالبوتوكس، مما يجعلها مثالية لتغطية المساحات الكبيرة كالجبهة، بينما يُفضل "البوتوكس" للمناطق الدقيقة التي تتطلب تركيزًا محددًا حول العينين. كما أظهرت التجارب أن نتائج "ديسبورت" قد تظهر بسرعة أكبر بفارق طفيف، إلا أن كلاً منهما يدوم لفترة متماثلة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.
 
من حيث الجرعات، تختلف آلية القياس بين المنتجين؛ حيث تعادل وحدة واحدة من البوتوكس تقريبًا ثلاث وحدات من ديسبورت.

ورغم احتياج المريض لوحدات أكثر عند استخدام ديسبورت، فإن التكلفة النهائية تتشابه غالبًا لانخفاض سعر الوحدة الواحدة منه.

وأكد الدكتور جيمس زينس، جراح التجميل، أنه لا يوجد منتج "أفضل" بشكل مطلق، بل يعتمد الاختيار على المنطقة المستهدفة واستجابة الجسم. (إرم نيوز) 
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