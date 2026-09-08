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صحة

الربو الشديد لا يضرب الرئتين فقط.. هذا ما يحدث في الدماغ

Lebanon 24
08-09-2026 | 16:14
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كشفت دراسة طبية حديثة عن اختلافات في بنية الدماغ لدى المصابين بالربو الشديد، مقارنة بأشخاص يعانون من حالات أخف يمكن التحكم بأعراضها، ما يسلّط الضوء على تأثيرات محتملة للمرض تتجاوز الجهاز التنفسي.

وذكرت "ميديكال إكسبرس" أن الدراسة عُرضت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي (ERS) في برشلونة، وأجراها باحثون من مركز بريستول للبحوث البيوطبية ومؤسسة سيتي سانت جورج التابعة لجامعة لندن.

وشملت الدراسة 50 مريضاً بالربو الشديد من النوع الثاني، إلى جانب 25 شخصاً يعانون من ربو خفيف أو متوسط ومستقر، إذ خضع المشاركون لفحوص باستخدام تقنية متقدمة للتصوير بالرنين المغناطيسي (QDI).

وأظهرت المقارنة أن المصابين بالربو الشديد لديهم اختلافات في تنظيم "المادة البيضاء" في الدماغ، وهي المسؤولة عن الربط بين مناطقه ونقل الإشارات العصبية. كما لاحظ الباحثون تغيرات في حجم مناطق محددة، بينها الحُصين والفص الصدغي.

 
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وارتبطت شدة هذه التغيرات بارتفاع مستويات الالتهاب المناعي، وفق النتائج التي أشارت إلى احتمال وجود صلة بين الالتهاب المزمن المصاحب للربو والتغيرات في بنية الدماغ.

ويرى الباحثون أن هذه المعطيات قد تساعد في توسيع فهم تأثيرات الربو على وظائف الدماغ، بما فيها الذاكرة، فيما تتواصل الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت العلاجات الحديثة المضادة للالتهابات قادرة على الحد من هذه التغيرات أو عكسها.

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