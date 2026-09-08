مفاجأة.. هذه العصائر الطبيعية قد تتفوق على المشروبات الغازية بالسكر

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وبحسب موقع " "، فإن العصائر الطبيعية تتميز باحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن شرب كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر .ومن بين العصائر الأعلى في محتوى السكر:نحو 18 غرامًا من السكر في نصف كوب، ما يجعله من أكثر العصائر حلاوة.يحتوي على 3.9 غرام من السكر لكل أونصة، أي نحو 1.5 ضعف السكر المضاف الموجود في الصودا، إلى جانب غناه بمضادات الأكسدة.يضم نحو 3.3 غرام من السكر لكل أونصة، بسبب احتوائه على مزيج من عدة أنواع من الفواكه.يحتوي على 12.5 غرام من السكر في نصف كوب، رغم فوائده المرتبطة بمقاومة الالتهابات.يوفر نحو 12 غرامًا من السكر لكل نصف كوب، وسرعة امتصاصه تجعله مفيدًا عند حدوث انخفاض مفاجئ في سكر .وينصح الخبراء باختيار الفواكه الكاملة بدلًا من عصائرها للاستفادة من الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، أو عدم تجاوز الكمية الموصى بها من العصير، والمقدرة بنحو نصف كوب يوميًا.