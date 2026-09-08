تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مفاجأة.. هذه العصائر الطبيعية قد تتفوق على المشروبات الغازية بالسكر

Lebanon 24
08-09-2026 | 12:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مفاجأة.. هذه العصائر الطبيعية قد تتفوق على المشروبات الغازية بالسكر
مفاجأة.. هذه العصائر الطبيعية قد تتفوق على المشروبات الغازية بالسكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدو استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية خيارًا صحيًا للحد من السكر، لكن بعض العصائر، رغم كونها طبيعية 100%، تحتوي على كميات مرتفعة من السكر قد تفاجئ كثيرين.
Advertisement

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، فإن العصائر الطبيعية تتميز باحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن شرب كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم.

ومن بين العصائر الأعلى في محتوى السكر:

عصير العنب:
نحو 18 غرامًا من السكر في نصف كوب، ما يجعله من أكثر العصائر حلاوة.

عصير الرمان:
 يحتوي على 3.9 غرام من السكر لكل أونصة، أي نحو 1.5 ضعف السكر المضاف الموجود في الصودا، إلى جانب غناه بمضادات الأكسدة.

عصير الفواكه المشكلة:
يضم نحو 3.3 غرام من السكر لكل أونصة، بسبب احتوائه على مزيج من عدة أنواع من الفواكه.

عصير الأناناس:
 يحتوي على 12.5 غرام من السكر في نصف كوب، رغم فوائده المرتبطة بمقاومة الالتهابات.

عصير البرتقال:
 يوفر نحو 12 غرامًا من السكر لكل نصف كوب، وسرعة امتصاصه تجعله مفيدًا عند حدوث انخفاض مفاجئ في سكر الدم.

وينصح الخبراء باختيار الفواكه الكاملة بدلًا من عصائرها للاستفادة من الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، أو عدم تجاوز الكمية الموصى بها من العصير، والمقدرة بنحو نصف كوب يوميًا.
مواضيع ذات صلة
من بينها المشروبات الغازية.. هذه الأطعمة والعصائر تزيد حرارة الجسم في الصيف
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الأفضل لصحتك المشروبات الغازية العادية أم "الدايت"؟
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل النوم...5 مشروبات طبيعية قد تساعد المرأة على تحسين جودة النوم
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذروا.. المشروبات المحلاة بالسكر قد تضاعف خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

فيري ويل هيلث

الغاز

بالدم

الأنا

بيرة

تيار

فيري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2026-09-08
Lebanon24
09:46 | 2026-09-08
Lebanon24
07:41 | 2026-09-08
Lebanon24
04:00 | 2026-09-08
Lebanon24
02:00 | 2026-09-08
Lebanon24
00:41 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24