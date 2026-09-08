مفاجأة.. هذه العصائر الطبيعية قد تتفوق على المشروبات الغازية بالسكر

يبدو استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية خيارًا صحيًا للحد من السكر، لكن بعض العصائر، رغم كونها طبيعية 100%، تحتوي على كميات مرتفعة من السكر قد تفاجئ كثيرين.
وبحسب موقع "فيري ويل هيلث
"، فإن العصائر الطبيعية تتميز باحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن شرب كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم
.
ومن بين العصائر الأعلى في محتوى السكر:
عصير العنب:
نحو 18 غرامًا من السكر في نصف كوب، ما يجعله من أكثر العصائر حلاوة.
عصير الرمان:
يحتوي على 3.9 غرام من السكر لكل أونصة، أي نحو 1.5 ضعف السكر المضاف الموجود في الصودا، إلى جانب غناه بمضادات الأكسدة.
عصير الفواكه المشكلة:
يضم نحو 3.3 غرام من السكر لكل أونصة، بسبب احتوائه على مزيج من عدة أنواع من الفواكه.
عصير الأناناس:
يحتوي على 12.5 غرام من السكر في نصف كوب، رغم فوائده المرتبطة بمقاومة الالتهابات.
عصير البرتقال:
يوفر نحو 12 غرامًا من السكر لكل نصف كوب، وسرعة امتصاصه تجعله مفيدًا عند حدوث انخفاض مفاجئ في سكر الدم
.
وينصح الخبراء باختيار الفواكه الكاملة بدلًا من عصائرها للاستفادة من الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، أو عدم تجاوز الكمية الموصى بها من العصير، والمقدرة بنحو نصف كوب يوميًا.