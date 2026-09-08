طفل يأكل جيداً ولا يزيد وزنه.. ما السبب؟

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وبحسب موقع "Only My Health"، فإن تناول الطفل أطعمة صحية لا يضمن حصوله على الطاقة الكافية، خصوصاً إذا كان كثير الحركة. كما أن الإكثار من الوجبات الخفيفة أو الحليب قبل الطعام قد يجعله يشعر بالشبع ويقلل كميات الطعام التي يتناولها.قد تكون المشكلة مرتبطة برفض بعض الأطعمة أو قوامها، أو صعوبة المضغ والبلع، أو استغراق الطفل وقتاً طويلاً في تناول وجبته. وفي هذه الحالات، يُفضّل معرفة السبب بدلاً من إجباره على الأكل.أحياناً يتناول الطفل طعاماً كافياً، لكن جسمه لا يمتص العناصر الغذائية بصورة جيدة. وقد يرتبط ذلك بالسيلياك أو بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة عند وجود إسهال مزمن أو قيء متكرر أو آلام وانتفاخ في البطن.كما يمكن لبعض الأمراض المزمنة والطفيليات المعوية أن تؤثر على النمو، لكن النحافة وحدها لا تعني وجود مرض، ولا يُنصح بإعطاء أدوية للديدان من دون استشارة الطبيب.الطفل شديد النشاط قد يحرق سعرات أكثر مما يحصل عليه، لذلك يمكن تعزيز وجباته بالبروتين والدهون الصحية والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات والحبوب الكاملة.كذلك قد يؤثر القلق أو الضغط الدراسي أو المشكلات الأسرية والتنمر على شهية الطفل. لذلك يُنصح بجعل أوقات الطعام هادئة ومنتظمة، وتجنب الضغط والعقاب، مع مراجعة الطبيب إذا استمر ضعف زيادة الوزن أو ترافق مع أعراض أخرى.