للتركيز في الصباح.. 6 مشروبات بديلة عن القهوة

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بينت دراسة حديثة أن الجمع بين الكافيين الطبيعي المعتدل وحمض الألثينين (L-Theanine) كما في الماتشا والشاي الأخضر يُعزز وظائف الانتباه والذاكرة العاملة بصورة أفضل من الكافيين المنفرد.وبحسب الدراسة العلمية، التي نشرت في دورية "نيتشر" العلمية، يعمل على تحفيز موجات الدماغ من نوع "ألفا" المسؤولة عن حالة "الاسترخاء اليقظ" والتفكير الصافي.ويشير الخبراء إلى أن تأثير الكافيين التقليدي السريع غالبًا ما يتبعه هبوط مفاجئ في الطاقة (Coffee Crash) وزيادة في القلق، وهو ما دفع أخصائيي علوم الأعصاب والتغذية الحديثة للبحث عن بدائل طبيعية تضمن تركيزاً مستداماً ودون أضرار جانبية.وهناك 6 مشروبات قد تساعد على زيادة اليقظة والانتباه صباحاً، وتعد بدائل مفيدة لتناول القهوة، فما هي؟الشاي الأخضريحتوي على الكافيين وإل-ثيانين، وقد يساعد الجمع بينهما على تحسين التركيز واليقظة. كما يحتوي على مضادات أكسدة قد تدعم صحة الدماغ.الماءالترطيب الجيد ضروري لوظائف الدماغ والتركيز.فقدان 1–2% من ماء الجسم قد يؤثر في التفكير والذاكرة واتخاذ القرار.يمكن شربه مع الليمون أو النعناع أو الخيار، كما يذكر المقال ماء جوز كخيار آخر.الماتشاهي مسحوق من أوراق الشاي الأخضر الكاملة.تحتوي على كافيين وثيانين، وقد تساعد في زيادة اليقظة والتركيز.تحتوي أيضا على مضادات أكسدة، ويمكن تناولها ساخنة أو باردة أو مع الحليب.المتّةتحتوي على الكافيين، وغالبا بكميات قريبة من القهوة، لذلك قد تساعد على اليقظة والتركيز.تحتوي أيضا على الثيوبرومين، وهو منبه أكثر اعتدالا من الكافيين.مشروب الكاكاويحتوي على كمية قليلة من الكافيين، لكنه غني بالثيوبرومين، الذي قد يساعد على تعزيز اليقظة.وتشير إحدى الدراسات إلى أن الكاكاو قد يساعد في تقليل أخطاء الانتباه.سموثي البروتيناستقرار مستوى السكر في قد يساعد في الحفاظ على صفاء الذهن والطاقة.السموثي الغني بالبروتين والخالي من السكريات المضافة قد يوفر طاقة أكثر استقرارا.ويُعتبر خيارا أفضل من بعض مشروبات الطاقة التي تجمع بين الكافيين وكميات كبيرة من السكر.(إرم نيوز)