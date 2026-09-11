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صحة

هذا الفيتامين يُساعد على تحفيز المناعة ضد السرطان

Lebanon 24
11-09-2026 | 04:00
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تمكنت دراسة حديثة لباحثين في جامعة "جونز هوبكنز" من التوصل إلى آلية محتملة يمكن أن تساعد جهاز المناعة على مهاجمة سرطان الرئة، من خلال التفاعل بين البكتيريا الموجودة داخل الأورام ومستقلبات مرتبطة بفيتامين  (ب 2). 
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واكتشف الباحثون أن بعض الأورام الرئوية تحتوي على بكتيريا قادرة على إنتاج جزيئات ناتجة عن عملية استقلاب فيتامين (ب 2)، الريبوفلافين.

ويمكن أن تنشّط هذه الجزيئات نوعا متخصصا من الخلايا المناعية يسمى خلايا (T) المرتبطة بالغشاء المخاطي (MAIT).

وعندما تتعرف هذه الخلايا على المستقلبات البكتيرية، يمكن أن تنشط وتطلق استجابة مناعية تساعد على مهاجمة الخلايا السرطانية.

وتُشير الدراسة إلى أن الميكروبات الموجودة داخل الورم قد لا تكون مجرد متفرج على السرطان، بل يمكن أن تؤثر في كيفية استجابة جهاز المناعة له. 

والمقصود ليس أن تناول فيتامين (ب 2)  غذاء أو مكمل يعالج سرطان الرئة. الفكرة تتعلق بمركبات تنتجها البكتيريا أثناء تصنيعها أو استقلابها لمركبات مرتبطة بفيتامين  (ب 2).

ويرى الباحثون أن النتائج قد تفتح طريقا لتطوير علاجات مناعية جديدة تستفيد من البكتيريا الموجودة داخل الورم أو من المستقلبات التي تنتجها، بهدف تنشيط خلايا (MAIT) ضد السرطان. لكن الدراسة ما تزال بحثية، ولا تعني وجود علاج جاهز لمرضى سرطان الرئة حاليا.(إرم نيوز)
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