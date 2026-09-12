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صحة

بعد سنّ الـ50.. 4 أطعمة قد تتحول إلى "عدوّ" لجسمك!

Lebanon 24
12-09-2026 | 14:00
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بعد سنّ الـ50.. 4 أطعمة قد تتحول إلى عدوّ لجسمك!
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تتغير احتياجات الجسم الغذائية مع التقدم في العمر، ويصبح اختيار نوعية الطعام أكثر أهمية، خصوصاً بعد سن الخمسين، مع تراجع معدل حرق السعرات الحرارية وارتفاع مخاطر الإصابة بمشكلات مثل ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.
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وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، لا يعني بلوغ الخمسين الامتناع عن قائمة طويلة من الأطعمة، بل التركيز على تقليل 4 أنواع رئيسية: الأطعمة الغنية بالملح والدهون المشبعة والسكريات المضافة والمنتجات فائقة المعالجة.

قلّل الملح

يأتي الصوديوم في مقدمة العناصر التي يُنصح بمراقبتها، نظراً إلى ارتباط الإفراط في تناوله بارتفاع ضغط الدم، وهي مشكلة تصبح أكثر شيوعاً مع التقدم في العمر.

ولا يقتصر الصوديوم على الملح المضاف إلى الطعام، بل يوجد بكميات كبيرة في رقائق البطاطس والمقرمشات والبيتزا والحساء المعلب والصلصات والأطباق والوجبات الجاهزة والمجمدة.

لذلك، قد يساعد خفض استهلاك الصوديوم يومياً على تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.

خفّف الدهون المشبعة
 
وينصح التقرير أيضاً بالحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، خصوصاً أن الإفراط فيها قد يؤثر في صحة القلب.

وتوجد هذه الدهون في اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل النقانق، إضافة إلى جلد الدواجن والسمن والآيس كريم والأطعمة المقلية، فضلاً عن زيت النخيل وجوز الهند.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عنها بالكامل، بل تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

انتبه إلى السكر

السكر لا يؤثر في الوزن فقط، إذ يرتبط الإفراط في السكريات المضافة بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والالتهابات، فيما تشير أبحاث إلى ارتباط الاستهلاك المرتفع للسكر أيضاً بالتدهور المعرفي.

وبحسب التقرير، يُنصح بألا تتجاوز السكريات المضافة نحو 25 غراماً يومياً للنساء و36 غراماً للرجال.

ولا يقتصر السكر على الحلويات، إذ يوجد أيضاً في منتجات مثل الزبادي المنكّه وحبوب الإفطار وألواح الجرانولا والمخبوزات والمشروبات الغازية والقهوة والشاي المحلّيين.

خفّف الأطعمة فائقة المعالجة

أما الأطعمة فائقة المعالجة، فتجمع في كثير من الأحيان كميات مرتفعة من الملح والسكر والدهون، ما يجعل الإكثار منها خياراً غير مناسب مع التقدم في العمر.

وتشمل هذه الفئة الهوت دوغ ونودلز الرامن وبعض أنواع الخبز المصنع ودقيق الشوفان سريع التحضير وبعض منتجات زبدة الفول السوداني التجارية.

ويخلص التقرير إلى أن المطلوب بعد سن الخمسين ليس اتباع نظام قائم على الحرمان، بل تقليل هذه الأطعمة تدريجياً وإعطاء مساحة أكبر للأطعمة الطازجة والغنية بالعناصر الغذائية. (إرم نيوز)
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