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صحة

صداع يصيب رأسك بعد الظهر؟ السبب قد يكون في كوب الماء!

Lebanon 24
13-09-2026 | 02:00
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صداع يصيب رأسك بعد الظهر؟ السبب قد يكون في كوب الماء!
صداع يصيب رأسك بعد الظهر؟ السبب قد يكون في كوب الماء! photos 0
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قد يكون الصداع والتعب وتراجع التركيز خلال ساعات العمل، خصوصاً بعد الظهر، مرتبطاً بنقص السوائل في الجسم، وليس فقط بضغوط العمل أو الجلوس الطويل أمام الشاشات.
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وقال طبيب الكلى ديباك شانكار راي، في تصريحات لموقع "هندوستان تايمز"، إن الجفاف يُعد من الأسباب الشائعة التي ينبغي الانتباه إليها عند تكرار الصداع خلال ساعات العمل، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يمضون وقتاً طويلاً من دون شرب الماء.


وأوضح أن الانشغال بالاجتماعات والمهام اليومية قد يدفع الموظفين إلى تأجيل شرب الماء، فيما يعتمد بعضهم بصورة أكبر على الشاي والقهوة. أيضاً، يزداد فقدان السوائل في الأجواء الحارة والرطبة بسبب التعرق.


وأشار راي إلى أن علامات نقص السوائل قد تشمل الصداع، والتعب، والدوخة، وجفاف الفم، وتراجع التركيز، إضافة إلى تحول لون البول إلى درجة أكثر قتامة. لكنه شدد على أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بأسباب صحية أخرى، ولا تكفي وحدها لتشخيص الجفاف.


ولفت إلى أن نقص السوائل الشديد قد يؤثر أيضاً في الكلى، إذ يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إليها، وقد يرفع في الحالات الحادة أو عند استمرار الجفاف خطر الإصابة بإصابة حادة في الكلى.


ونصح بالانتباه إلى شرب الماء خلال يوم العمل وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش الشديد أو ظهور الصداع والتعب، خصوصاً لمن يعملون لساعات طويلة أو في أجواء حارة، وكذلك لمن يمارسون الرياضة أو يسافرون كثيراً.


وفي المقابل، حذر راي من الإفراط في شرب الماء، إذ إن استهلاك كميات كبيرة جداً خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى اضطراب مستويات الصوديوم في الجسم.


وأكد أن حاجة الجسم إلى السوائل تختلف من شخص إلى آخر بحسب النشاط البدني والطقس والحالة الصحية، فيما ينبغي للمصابين بأمراض الكلى أو حالات صحية معينة الالتزام بالكميات التي يحددها الطبيب. (إرم نيوز)
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