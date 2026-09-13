لماذا تحتاج النساء الأسماك والكالسيوم والفيتامين C؟

حدّد الطبيب الأميركي كونال سود عادات يرى أنها تستحق الاهتمام ضمن الروتين الصحي اليومي، خصوصًا لدى النساء مع التقدم في السن.

ويضع سود الحصول على الكالسيوم من المصادر الغذائية في مقدمة نصائحه، نظرًا إلى الدور الذي يؤديه في صحة العظام.



وأشار عبر حسابه على إلى أن نحو 98% من الكالسيوم الموجود في الجسم يُخزن في العظام، وتكتسب المحافظة على مستوياته أهمية أكبر لدى النساء بعد انقطاع الطمث، مع انخفاض هرمون الإستروجين وتسارع فقدان الكتلة العظمية.

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وينصح الطبيب بالاعتماد أولًا على الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب والزبادي وحليب الصويا المدعم، والتوفو المدعم بالكالسيوم، والسردين والخضراوات الورقية.



أما المكملات الغذائية، فيرى أنه ينبغي اللجوء إليها عند وجود نقص لا يستطيع تغطيته، بدلًا من اعتبارها الخيار الأول للحصول على الكالسيوم.

ويأتي الجمع بين البروتين والألياف ضمن العادات التي يوصي سود بجعلها جزءًا أساسيًا من الوجبات اليومية.



فالبروتين يزود الجسم بالأحماض الأمينية التي يحتاج إليها للحفاظ على العضلات، فيما ترتبط الألياف بدعم صحة الأمعاء والمساعدة على تنظيم مستويات السكر والكوليسترول وتعزيز الشعور بالشبع.



وتزداد أهمية الجمع بينهما مع التقدم في السن، خصوصًا مع ارتفاع احتمالات فقدان الكتلة العضلية لدى النساء.





وتوفر هذه الأسماك البروتين، إلى جانب أحماض 3 الدهنية، ومنها EPA وDHA.



وأوضح سود أن هذه الدهون تؤدي أدوارًا مرتبطة باستقلاب الدهون الثلاثية وأغشية الخلايا والإشارات القلبية الوعائية. ويدعو الطبيب إلى منح الأسماك الدهنية مساحة منتظمة على مائدة الطعام، وفي مقدمتها والسردين والسلمون المرقط والرنجة.وتوفر هذه الأسماك البروتين، إلى جانب أحماض 3 الدهنية، ومنها EPA وDHA.وأوضح سود أن هذه الدهون تؤدي أدوارًا مرتبطة باستقلاب الدهون الثلاثية وأغشية الخلايا والإشارات القلبية الوعائية.

وأشار إلى توصيات جمعية القلب الأميركية بتناول الأسماك، ولا سيما الأنواع الدهنية، بمعدل مرتين أسبوعيًا تقريبًا.

أما النصيحة الأخيرة فتتعلق بالحديد الموجود في المصادر النباتية، إذ يمكن لطريقة تنسيق مكونات الوجبة أن تساعد الجسم على الاستفادة منه بصورة أفضل. (إرم نيوز)



وأوضح سود أن فيتامين سي يساعد على تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في أطعمة مثل الفاصوليا والعدس والتوفو والبذور والخضراوات.



ولا يتطلب الأمر، وفق الطبيب، الحصول على جرعات مرتفعة من فيتامين سي، إذ يمكن تحقيق ذلك من خلال تركيبات غذائية بسيطة.



ومن الأمثلة التي طرحها تناول العدس مع الطماطم، أو الحمص مع الليمون، أو حبوب الإفطار المدعمة بالحديد مع التوت. (إرم نيوز)