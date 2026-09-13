كيف تؤثر المشاهدة المفرطة للتلفزيون على صحتك النفسية؟

حذر خبراء نفسيون من أن مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة أو ما يُعرف بـ "المشاهدة المتواصلة" قد تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الصحة النفسية والعقلية، متجاوزة مجرد الشعور بالإرهاق المؤقت نتيجة السهر.
وتتعدد المخاطر الصحية والنفسية للمشاهدة المفرطة وفقًا لدراسات متعددة عبر عدة محاور:
اضطراب النوم
يؤدي الضوء المنبعث من الشاشات مع التحفيز الذهني إلى الأرق. ويرتبط نقص النوم بارتفاع مستويات التوتر، وتدهور المزاج، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
الخمول وقلة النشاط البدني
ترتبط مشاهدة التلفزيون بقضاء أوقات طويلة في الجلوس. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن قلة النشاط البدني تفاقم أعراض القلق والاكتئاب.
العزلة الاجتماعية
الاستغراق في الشاشات يقلل من التواصل المباشر مع العائلة والأصدقاء، ما يزيد الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية.
زيادة خطر الأمراض الإدراكية
أظهرت دراسة استندت إلى بيانات أكثر من 473 ألف بالغ في المملكة
المتحدة أن مشاهدة التلفزيون لأربع ساعات أو أكثر يوميًا ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28%، وزيادة خطر الاكتئاب بنسبة 35% مقارنة بمن يشاهدونه لأقل من ساعة. (إرم نيوز)