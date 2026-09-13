كيف تؤثر المشاهدة المفرطة للتلفزيون على صحتك النفسية؟

Advertisement

حذر خبراء نفسيون من أن مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة أو ما يُعرف بـ "المشاهدة المتواصلة" قد تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الصحة النفسية والعقلية، متجاوزة مجرد الشعور بالإرهاق المؤقت نتيجة السهر.وتتعدد المخاطر الصحية والنفسية للمشاهدة المفرطة وفقًا لدراسات متعددة عبر عدة محاور:اضطراب النوميؤدي الضوء المنبعث من الشاشات مع التحفيز الذهني إلى الأرق. ويرتبط نقص النوم بارتفاع مستويات التوتر، وتدهور المزاج، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.الخمول وقلة النشاط البدنيترتبط مشاهدة التلفزيون بقضاء أوقات طويلة في الجلوس. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن قلة النشاط البدني تفاقم أعراض القلق والاكتئاب.العزلة الاجتماعيةالاستغراق في الشاشات يقلل من التواصل المباشر مع العائلة والأصدقاء، ما يزيد الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية.زيادة خطر الأمراض الإدراكيةأظهرت دراسة استندت إلى بيانات أكثر من 473 ألف بالغ في المتحدة أن مشاهدة التلفزيون لأربع ساعات أو أكثر يوميًا ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28%، وزيادة خطر الاكتئاب بنسبة 35% مقارنة بمن يشاهدونه لأقل من ساعة. (إرم نيوز)