الذكاء الاصطناعي يكشف أعراضًا خفية لأدوية إنقاص الوزن.. ماذا وجد الباحثون؟

Advertisement

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "Nature Health"، أعراضًا معروفة مثل الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي، إلى جانب مؤشرات تستحق مزيدًا من البحث، أبرزها اضطرابات الشهرية وشكاوى مرتبطة بدرجة حرارة الجسم، مثل القشعريرة والهبات الساخنة.وأفاد نحو 44% من المستخدمين بآثار جانبية، فيما ذكر نحو 4% من هؤلاء أعراضًا تناسلية، بينها النزيف بين فترات الحيض وغزارة الطمث وعدم انتظام الدورة الشهرية. كما برز التعب بين أكثر الشكاوى شيوعًا.وقال شاراث غونتوكو، المؤلف للدراسة: "بعض الآثار الجانبية التي وجدناها، مثل الغثيان، معروفة جيدًا، وهذا يدل على أن الطريقة المستخدمة تلتقط إشارة حقيقية. أما الأعراض التي لم يُبلغ عنها بشكل كافٍ، فهي مؤشرات جاءت من المرضى أنفسهم، دون أي تحريض، ويمكن للأطباء أن يولوا لها اهتمامًا".وحذر الباحثون من أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية بين الأدوية وهذه الأعراض.وقال نيل سيغال، أحد الباحثين: "لا يمكننا الجزم بأن هرمون GLP-1 هو السبب المباشر لهذه الأعراض. لكن ما يقرب من 4% من مستخدمي Reddit في عينتنا أبلغوا عن اضطرابات في الدورة الشهرية، وهي نسبة قد تكون أعلى في عينة نسائية فقط. ونعتقد أن هذه إشارة تستحق البحث والتقصي".واعتمد الفريق على نماذج لغوية مثل GPT وGemini لتحليل المنشورات وربط الأوصاف المختلفة للأعراض بالمصطلحات الطبية.وقالت جينا شو ترونيري، المشاركة في الدراسة، إن هذه النتائج لا تعني أن الأدوية تسبب الأعراض، لكنها تشير إلى أن تغيرات الدورة الشهرية وتقلبات حرارة الجسم تستحق دراسة أكثر منهجية.ويأمل الباحثون توسيع البحث ليشمل منصات ومجتمعات أخرى، معتبرين أن تحليل وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي قد يساعد في رصد إشارات مبكرة حول الآثار الجانبية للأدوية.