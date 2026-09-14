هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية؟

رصدت دراسة أجراها باحثون في ارتباطًا بين استخدام أدوية إنقاص الوزن وارتفاع معدلات الإبلاغ عن الاكتئاب والأفكار الانتحارية.وحلل الباحثون بيانات صحية ونفسية لنحو 27 ألف شخص بالغ، بينهم 846 شخصًا أفادوا باستخدام أدوية موصوفة طبيًا لإنقاص الوزن.ووجدوا أن مستخدمي هذه الأدوية كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الاكتئاب بنسبة 93%، وعن أفكار انتحارية بنسبة 168% مقارنة بغير المستخدمين.ووفق الدراسة التي نشرت في "المجلة لطب الأسرة"، واعتمدت على بيانات "المسح الوطني الكوري لفحص الصحة والتغذية" خلال الفترة بين عامي 2013 و2022، أفاد نحو 22% من مستخدمي أدوية إنقاص الوزن بمعاناتهم من الاكتئاب، مقابل 11% من غير المستخدمين.

وأبلغ نحو 10% من المستخدمين عن أفكار انتحارية، مقارنة بـ4.5% بين غير المستخدمين. كما أفاد 2.2% من المستخدمين بالتخطيط للانتحار، مقابل 1.4% من غير المستخدمين.وبحثت الدراسة أيضًا العلاقة بين استعادة الوزن والصحة النفسية لدى مستخدمي أدوية "GLP-1".ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين استعادوا ما بين 5.9 إلى 10 كغم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أفكار انتحارية بنسبة 65% مقارنة بمن استعادوا ما بين 2.7 إلى 5.9 كغم.وارتفعت النسبة إلى 267% لدى من استعادوا أكثر من 10 كغم. كما ارتفعت احتمالية التخطيط للانتحار وطلب استشارة للصحة النفسية لدى الأشخاص الذين استعادوا وزنًا أكبر، فيما لم تسجل الدراسة زيادة واضحة في خطر الاكتئاب المرتبط باستعادة الوزن.وشدد الباحثون على أن دراستهم رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات أن أدوية إنقاص الوزن تسبب الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية.وقد تكون هناك عوامل أخرى تفسر الارتباط الذي رصدته الدراسة؛ ما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقة.