تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية؟

Lebanon 24
14-09-2026 | 00:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية؟
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رصدت دراسة أجراها باحثون في كوريا الجنوبية ارتباطًا بين استخدام أدوية إنقاص الوزن وارتفاع معدلات الإبلاغ عن الاكتئاب والأفكار الانتحارية.
Advertisement

وحلل الباحثون بيانات صحية ونفسية لنحو 27 ألف شخص بالغ، بينهم 846 شخصًا أفادوا باستخدام أدوية موصوفة طبيًا لإنقاص الوزن.

ووجدوا أن مستخدمي هذه الأدوية كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الاكتئاب بنسبة 93%، وعن أفكار انتحارية بنسبة 168% مقارنة بغير المستخدمين.

ووفق الدراسة التي نشرت في "المجلة الكورية لطب الأسرة"، واعتمدت على بيانات "المسح الوطني الكوري لفحص الصحة والتغذية" خلال الفترة بين عامي 2013 و2022، أفاد نحو 22% من مستخدمي أدوية إنقاص الوزن بمعاناتهم من الاكتئاب، مقابل 11% من غير المستخدمين. 
وأبلغ نحو 10% من المستخدمين عن أفكار انتحارية، مقارنة بـ4.5% بين غير المستخدمين. كما أفاد 2.2% من المستخدمين بالتخطيط للانتحار، مقابل 1.4% من غير المستخدمين.

وبحثت الدراسة أيضًا العلاقة بين استعادة الوزن والصحة النفسية لدى مستخدمي أدوية "GLP-1".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين استعادوا ما بين 5.9 إلى 10 كغم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أفكار انتحارية بنسبة 65% مقارنة بمن استعادوا ما بين 2.7 إلى 5.9 كغم.

وارتفعت النسبة إلى 267% لدى من استعادوا أكثر من 10 كغم. كما ارتفعت احتمالية التخطيط للانتحار وطلب استشارة للصحة النفسية لدى الأشخاص الذين استعادوا وزنًا أكبر، فيما لم تسجل الدراسة زيادة واضحة في خطر الاكتئاب المرتبط باستعادة الوزن.

وشدد الباحثون على أن دراستهم رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات أن أدوية إنقاص الوزن تسبب الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية.

وقد تكون هناك عوامل أخرى تفسر الارتباط الذي رصدته الدراسة؛ ما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقة. 

مواضيع ذات صلة
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بتساقط الشعر لدى الرجال؟
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست لخسارة الوزن فقط.. تأثير مفاجئ لأدوية انقاص الوزن
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
السر في أدوية إنقاص الوزن.. علاج جديد للشخير يثير الاهتمام
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء جديد لإنقاص الوزن.. هل يتفوق على المنجارو؟
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

طب الأسرة

الكورية

العلا

كوريا

دمين

فادو

كوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-14
Lebanon24
02:00 | 2026-09-14
Lebanon24
23:00 | 2026-09-13
Lebanon24
15:30 | 2026-09-13
Lebanon24
12:46 | 2026-09-13
Lebanon24
11:00 | 2026-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24