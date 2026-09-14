ألم العصب الخامس.. تعرف إلى أعراضه ومسبباته

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يُعد ألم العصب الخامس "Trigeminal Neuralgia" من أكثر الاضطرابات العصبية المزمنة إيلامًا، إذ يسبب نوبات مفاجئة تشبه الصدمات الكهربائية في جانب واحد من الوجه.وبحسب " كلينيك"، يصيب المرض العصب الثلاثي التوائم المسؤول عن نقل الإحساس من الوجه إلى الدماغ. وقد تستمر النوبات من ثوانٍ إلى دقائق، وتتكرر لأيام أو أسابيع أو أشهر، مع فترات خالية من الألم، قبل أن تزداد شدتها وتكرارها مع الوقت.وقد تحفز النوبات أنشطة بسيطة، مثل لمس الوجه، الحلاقة، تناول الطعام والشراب، غسل الأسنان، التحدث، الابتسام أو التعرض لهواء خفيف.وتنقسم أسباب المرض إلى ثلاثة أنواع: ألم كلاسيكي ناتج عن ضغط وعاء دموي على العصب، وألم ثانوي مرتبط بأمراض مثل التصلب المتعدد أو الأورام أو إصابات العصب، وألم مجهول السبب عندما لا يظهر سبب واضح في الفحوصات.وتزداد احتمالية الإصابة لدى النساء ومن تجاوزوا 50 عامًا، إضافة إلى المصابين بالتصلب المتعدد وارتفاع ضغط والصداع النصفي.وينصح بمراجعة الطبيب عند تكرار آلام الوجه الحادة أو استمرارها وعدم استجابتها للمسكنات، لتشخيص الحالة واختيار العلاج المناسب.