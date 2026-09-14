إزالة الرؤوس السوداء باليد تضر بشرتك.. فما الحل؟

تمنح إزالة الرؤوس السوداء شعوراً سريعاً بالراحة، قد يرتبط بإفراز هرمون الدوبامين، لكن أطباء الجلد يحذرون من التخلص منها بالضغط أو باستخدام أدوات غير مخصصة، لما قد يسببه ذلك من أضرار للبشرة.

الضغط قد يضر البشرة

وأوضحت طبيبة الجلدية أليسين هوانغ لصحيفة " تايمز" أن الضغط على الرؤوس السوداء قد يؤدي إلى تمزقات دقيقة في الجلد والتهابات وعدوى، إضافة إلى احتمال ظهور الندبات.

وتنتج الرؤوس السوداء، التي تظهر عادة في الوجه والرقبة والصدر، عن انسداد المسام بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، ثم تأكسدها عند تعرضها للهواء. وقد تزداد مع التغيرات الهرمونية واستخدام الزيوت الثقيلة، مثل زيت جوز وزبدة الشيا.

ما الطريقة الأفضل؟

ويعتبر الأطباء أن إزالتها لدى متخصصين باستخدام أدوات معقمة هي الخيار الأكثر أماناً وسرعة. أما عند إزالتها في المنزل، فينصح الدكتور سون باستخدام "مستخرج الزوان" المعدني بعد تعقيمه بالكحول، مع غسل اليدين والوجه جيداً والضغط برفق لتجنب إيذاء البشرة.

كما يحذر الأطباء من شرائط المسام اللاصقة، لأنها لا تزيل جذور الرؤوس السوداء وقد تسبب تهيج الجلد.

Advertisement

وأكدت أستاذة الجلدية في ، الدكتورة بارك، أن الإزالة الميكانيكية توفر حلاً مؤقتاً فقط، مشيرة إلى أن الوقاية تبقى الأساس. ونصحت باستخدام غسول يحتوي على حمض الساليسيليك لتقليل الزيوت، إلى جانب الرتينويدات الموضعية مثل أدابالين أو تريتينوين لتسريع تجدد الخلايا ومنع تراكمها داخل المسام.

وفي الحالات التي يصعب علاجها، يمكن استشارة طبيب الجلدية بشأن خيارات مثل التقشير الكيميائي أو العلاج بالليزر.