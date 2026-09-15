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صحة

قشور عباد الشمس ليست صحية.. اليكم أبرز مخاطرها

Lebanon 24
15-09-2026 | 02:00
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قشور عباد الشمس ليست صحية.. اليكم أبرز مخاطرها
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يبدو تناول بذور عباد الشمس عادة بسيطة لدى كثيرين، لكن المشكلة تبدأ عند ابتلاع القشور، إذ يحذر خبراء من أنها غير صالحة للأكل وقد ترتبط بمخاطر تتراوح بين تلف الأسنان ومضاعفات الجهاز الهضمي، وصولاً إلى تفاعلات تحسسية في حالات نادرة.
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وتتكون قشور بذور عباد الشمس بشكل أساسي من السليلوز واللجنين، وهما مادتان يصعب على الجهاز الهضمي للإنسان تفكيكهما وهضمهما، وفق  موقع "فيري ويل هليث".

أضرار الأسنان

ومن أبرز المخاطر المرتبطة بالقشور الصلبة استخدامها بالأسنان لكسر البذور، إذ سجلت تقارير طبية حالات من تلف الأسنان نتيجة هذه العادة، بما في ذلك حدوث تآكل أو تشققات في القواطع الأمامية.

خطر على الجهاز الهضمي

ولا تتوقف المشكلة عند الأسنان، إذ يمكن لقطع من القشرة أن تستقر في الجزء الخلفي من الحلق، مسببة ألما مستمرا، وقد تحتاج إزالتها إلى تدخل طبي باستخدام منظار مرن.

كما يمكن أن تتجمع القشور غير المهضومة داخل الجهاز الهضمي وتشكل كتلة تعرف باسم "البازهر النباتي"، وهي كتلة من المواد النباتية التي يصعب هضمها.

وقد يؤدي هذا النوع من الكتل إلى ألم في البطن والإمساك والغثيان والقيء، وفي بعض الحالات قد يتطلب التخلص منها تدخلا طبيا أو جراحيا.

البذور المتعفنة مصدر خطر آخر

ويحذر المختصون أيضا من تناول بذور عباد الشمس التي تظهر عليها علامات العفن أو تغير اللون، إذ يمكن أن تكون ملوثة بالأفلاتوكسينات، وهي مواد تنتج عن بعض أنواع الفطريات وترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ولهذا السبب، تخضع الأغذية التي قد تحتوي على الأفلاتوكسينات، ومنها بذور عباد الشمس، لعمليات فحص ورقابة غذائية.

الحساسية.. نادرة لكنها ممكنة

ورغم أن حساسية بذور عباد الشمس غير شائعة، فإن تناولها قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تفاعلات تحسسية، تشمل الغثيان والإسهال وتهيج الفم أو الحلق والطفح الجلدي وتورم الشفتين والسعال وسيلان الأنف.

وفي حالات نادرة، قد يحدث تفاعل تحسسي شديد يعرف باسم "التأق"، وهو حالة طبية طارئة قد تترافق مع ضيق التنفس وتسارع النبض والصفير والشعور بالإغماء أو فقدان الوعي.

كيف يمكن إزالة القشور؟

ولتجنب هذه المخاطر، يمكن فصل القشور عن البذور بطرق مختلفة، منها استخدام شوبك العجين لكسر القشرة، أو نقع البذور في الماء لعدة ساعات، أو تحميصها في الفرن ثم تركها تبرد وإزالة القشور باليد.

وفي حال ابتلاع قشور بذور عباد الشمس وظهور أعراض مثل ألم البطن أو الغثيان أو القيء أو الإمساك أو الحمى، أو حدوث نزيف أو تشققات في الأسنان، ينصح بطلب التقييم الطبي.
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