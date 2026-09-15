العفن على الفاكهة.. متى تقطع الجزء المصاب ومتى ترميها كاملة؟

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بحسب موقع "Verywell Health"، تختلف الإجابة وفق نوع الفاكهة. فإذا كانت الثمرة قاسية وقليلة الرطوبة، مثل التفاح وبعض أنواع الإجاص الصلب، يمكن أحياناً قطع الجزء المتعفن وما حوله إذا كانت البقعة صغيرة، لا يتجاوز قطرها نحو إنش واحد. لكن يجب تجنب تمرير السكين مباشرة عبر العفن، لأن ذلك قد ينقل التلوث إلى بقية الثمرة.أما الفاكهة الطرية، مثل والتوت والبرتقال، فالأفضل التخلص منها كاملة عند ظهور العفن عليها. فالرطوبة العالية داخل هذه الفاكهة تسمح للعفن بالانتشار في العمق، حتى لو بدا الجزء المصاب صغيراً من الخارج.وفي حالة التوت أو الفاكهة الصغيرة، لا يعني ظهور العفن على حبة أو حبتين ضرورة رمي العبوة كلها. يكفي التخلص من الحبات المتعفنة والحبات التي كانت ملاصقة لها مباشرة، ثم فحص البقية جيداً قبل تناولها.ويشرح الموقع أن العفن عبارة عن فطريات صغيرة تنمو على الطعام والنباتات، ولها أبواغ قد تنتقل إلى الأطعمة القريبة. وفي الأطعمة الغنية بالرطوبة، يصبح انتشارها أسهل وأسرع، وقد تصل إلى مناطق لا يمكن رؤيتها بالعين.صحيح أن معظم أنواع العفن ليست خطيرة دائماً، بل إن بعضها يدخل في صناعة أنواع معينة من الجبن. لكن بعض أنواع العفن قد تسبب مشكلات في التنفس أو ردود فعل تحسسية، وفي حالات أقل شيوعاً قد تنتج سموماً فطرية يمكن أن تجعل الإنسان مريضاً، خصوصاً في أطعمة مثل الحبوب والمكسرات والتوابل.ولتقليل احتمال نمو العفن على الفاكهة، يُنصح بفحصها قبل الشراء، بما في ذلك منطقة الساق، وعدم شراء كميات أكبر من الحاجة. كما يُفضّل حفظ معظم الفاكهة في الثلاجة لإطالة عمرها، بما في ذلك أصناف لا يضعها البعض عادة في الثلاجة مثل الخوخ والإجاص.ومن المهم أيضاً تنظيف الثلاجة بانتظام، لأن العفن قد ينمو حتى في درجات الحرارة الباردة. أما الفاكهة المقطعة فيجب تغطيتها وحفظها مبردة، ونقل الفاكهة المعلبة بعد فتحها إلى وعاء نظيف داخل الثلاجة.وقبل تناول الفاكهة، يُفضّل غسلها بالماء، حتى الأنواع ذات القشرة مثل البطيخ. لكن لا يُنصح بغسلها قبل أيام من الأكل، لأن الرطوبة المتبقية قد تخلق بيئة مناسبة لنمو العفن.