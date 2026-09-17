ما أفضل توقيت لاستخدام مزيل العرق؟

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حسمت رئيسة قسم بكلية بايلور الطبية، الدكتورة أورينغو، الجدل الشائع بشأن أفضل توقيت وطريقة لاستخدام بمنطقة تحت الإبط، مؤكدة أن تحديد الوقت المثالي يرجع بالأساس إلى التمييز بين "مزيل العرق" و"مضاد التعرق".وأوضحت أورينغو، أن مزيلات العرق تعنى بالتحكم في الرائحة وإخفائها دون إيقاف التعرق، ويمكن استخدامها في أي وقت شريطة وضعها على بشرة نظيفة وغير متعرقة لتجنب التفاعل مع البكتيريا، في حين أن مضادات التعرق تحتوي على مركبات الألومنيوم التي تعمل على سد القنوات والغدد العرقية مؤقتًا، وفقًا لموقع "ساينش أليرت".التوقيت المثاليوأكدت أورينغو أن الليل هو التوقيت الأمثل لاستخدام مضادات التعرق- أو المنتجات المزدوجة التي تجمع الخصائص ذاتها- حيث تكون الغدد العرقية في أقل مستويات نشاطها، مما يتيح للمادة الفعالة التغلغل بعمق وتوفير حماية تمتد لـ 24 ساعة.ونصحت الخبيرة بعدم استخدام المنتجات المزدوجة أكثر من مرة واحدة كل 24 ساعة، مع الاكتفاء بمزيل عرق خفيف في الصباح لمن يرغب في تعزيز الرائحة، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية خاصة عند التعامل مع المستحضرات العلاجية الموصوفة.تحذيرات وإرشاداتوشددت أورينغو على ضرورة وضع مضاد التعرق على بشرة جافة تمامًا، حيث إن استخدامه عقب الاستحمام على بشرة رطبة يؤدي لتخفيف تركيزه المباشر وزيادة احتمالية تهيج الجلد وترك بقع على الملابس.وحذرت من الاستخدام اليومي للمنتجات التي تدعي توفير حماية تمتد لـ 36 أو 48 ساعة لمنع التهابات البشرة.وفي حال استمرار التعرق المفرط أو ظهوره بشكل مفاجئ وليلي، أو عدم فاعلية المركبات ذات التركيز العالي من أملاح الألومنيوم، أوصت أورينغو بضرورة استشارة مختص لوصف العلاجات المطبقة إكلينيكيًا.