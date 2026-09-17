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صحة

ما أفضل توقيت لاستخدام مزيل العرق؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 04:00
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حسمت رئيسة قسم الأمراض الجلدية بكلية بايلور الطبية، الدكتورة إيدا أورينغو، الجدل الشائع بشأن أفضل توقيت وطريقة لاستخدام منتجات العناية بمنطقة تحت الإبط، مؤكدة أن تحديد الوقت المثالي يرجع بالأساس إلى التمييز بين "مزيل العرق" و"مضاد التعرق".
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وأوضحت أورينغو، أن مزيلات العرق تعنى بالتحكم في الرائحة وإخفائها دون إيقاف التعرق، ويمكن استخدامها في أي وقت من اليوم شريطة وضعها على بشرة نظيفة وغير متعرقة لتجنب التفاعل مع البكتيريا، في حين أن مضادات التعرق تحتوي على مركبات الألومنيوم التي تعمل على سد القنوات والغدد العرقية مؤقتًا، وفقًا لموقع "ساينش أليرت".

التوقيت المثالي
وأكدت أورينغو أن الليل هو التوقيت الأمثل لاستخدام مضادات التعرق- أو المنتجات المزدوجة التي تجمع الخصائص ذاتها- حيث تكون الغدد العرقية في أقل مستويات نشاطها، مما يتيح للمادة الفعالة التغلغل بعمق وتوفير حماية تمتد لـ 24 ساعة.

ونصحت الخبيرة بعدم استخدام المنتجات المزدوجة أكثر من مرة واحدة كل 24 ساعة، مع الاكتفاء بمزيل عرق خفيف في الصباح لمن يرغب في تعزيز الرائحة، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية خاصة عند التعامل مع المستحضرات العلاجية الموصوفة.

تحذيرات وإرشادات
وشددت أورينغو على ضرورة وضع مضاد التعرق على بشرة جافة تمامًا، حيث إن استخدامه عقب الاستحمام على بشرة رطبة يؤدي لتخفيف تركيزه المباشر وزيادة احتمالية تهيج الجلد وترك بقع على الملابس.

وحذرت من الاستخدام اليومي للمنتجات التي تدعي توفير حماية تمتد لـ 36 أو 48 ساعة لمنع التهابات البشرة.

وفي حال استمرار التعرق المفرط أو ظهوره بشكل مفاجئ وليلي، أو عدم فاعلية المركبات ذات التركيز العالي من أملاح الألومنيوم، أوصت أورينغو بضرورة استشارة طبيب جلدية مختص لوصف العلاجات المطبقة إكلينيكيًا.
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