تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أيهما أنسب للتحكم في سكر الدم.. الخوخ أم الموز؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 09:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أيهما أنسب للتحكم في سكر الدم.. الخوخ أم الموز؟
أيهما أنسب للتحكم في سكر الدم.. الخوخ أم الموز؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يختلف الخوخ والموز في تأثيرهما الغذائي، إذ يحتوي الخوخ على كربوهيدرات أقل، بينما يتفوق الموز في محتوى البوتاسيوم والألياف، ما يجعل الاختيار بينهما مرتبطًا بالهدف الغذائي.
Advertisement

وتحتوي ثمرة خوخ متوسطة على نحو 15 غرامًا من الكربوهيدرات، مقابل 26 غرامًا تقريبًا في موزة متوسطة؛ لذلك قد يكون الخوخ خيارًا أنسب لمن يركزون على تقليل الكربوهيدرات والتحكم في مستويات سكر الدم.

ويبلغ المؤشر الجلايسيمي للخوخ الطازج نحو 28، وهو ضمن النطاق المنخفض، بينما يصل للموز غير الناضج إلى نحو 47، ويرتفع إلى 57.6 مع نضجه، وفق قاعدة بيانات المؤشر الجلايسيمي الدولية التابعة لجامعة سيدني. 
 
ويرتبط ارتفاع المؤشر الجلايسيمي للموز الناضج بتحول جزء من النشا إلى سكريات بسيطة، في حين يحتوي الموز الأقل نضجًا على كمية أكبر من النشا المقاوم الذي يصعب هضمه.

في المقابل، يوفر الموز كمية أكبر من البوتاسيوم؛ إذ تحتوي الموزة المتوسطة على نحو 422 ملغ، مقارنة بنحو 285 ملغ في ثمرة خوخ متوسطة. ويسهم البوتاسيوم في دعم وظائف الأعصاب والعضلات وصحة القلب.

كما يحتوي الموز على نحو 3.1 غرام من الألياف، مقابل 2.2 غرام في الخوخ، وتساعد الألياف على إبطاء هضم الكربوهيدرات وتعزيز الشعور بالشبع.

ويمكن أن يؤثر تناول الفاكهة مع البروتين أو الدهون أو الألياف في استجابة سكر الدم، لذلك قد يساعد تناول الموز مع الزبادي أو الخوخ مع المكسرات على إبطاء هضم الكربوهيدرات.
 
وتدرج الجمعية الأمريكية للسكري الموز والخوخ ضمن خيارات الفاكهة المناسبة لمرضى السكري، مع احتسابهما ضمن إجمالي الكربوهيدرات اليومية.

وبشكل عام، قد يكون الخوخ أنسب عند التركيز على تقليل الكربوهيدرات، بينما يوفر الموز كمية أكبر من البوتاسيوم. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
الموز أم التوت الأزرق.. أيهما أفضل للطاقة وسكر الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكركديه أم الماتشا.. أيهما الأفضل لضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل للحفاظ على استقرار سكر الدم.. الخبز الأبيض أم الأسمر؟
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يرفع الأناناس سكر الدم؟.. رأي خبراء التغذية
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

التحكم في

الاختيار

بشكل عام

أمريكي

التركي

السكري

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:01 | 2026-09-17
Lebanon24
10:53 | 2026-09-17
Lebanon24
07:58 | 2026-09-17
Lebanon24
04:00 | 2026-09-17
Lebanon24
02:00 | 2026-09-17
Lebanon24
00:50 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24