تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لماذا يصاب بعض الشباب بتليف الكبد؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 10:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا يصاب بعض الشباب بتليف الكبد؟
لماذا يصاب بعض الشباب بتليف الكبد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد تليف الكبد مشكلة ترتبط بالسنوات المتقدمة من العمر فقط، إذ كشفت دراسة حديثة أن نسبة لافتة من حالات التليف المرتبطة بمرض الكبد الدهني الناتج عن خلل الأيض تظهر لدى بالغين لم يبلغوا سن الخمسين.

ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة أن نحو ربع حالات تليف الكبد التي درسوها وقعت لدى أشخاص دون سن الخمسين، مشيرين إلى أن اجتماع عوامل وراثية مع اضطرابات أيضية، وفي مقدمتها السكري من النوع الثاني، قد يفسر وصول بعض المرضى إلى مراحل متقدمة من المرض في سن مبكرة.
Advertisement

ونشرت الدراسة في دورية "Clinical Gastroenterology and Hepatology"، واعتمدت على بيانات نحو 2400 بالغ ثبتت إصابتهم بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض بواسطة خزعات الكبد.

ويحدث هذا المرض، الذي كان يعرف سابقًا باسم "مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، نتيجة تراكم الدهون في الكبد بالتزامن مع اضطرابات أيضية مثل السمنة والسكري، وقد تتطور الحالة لدى بعض الأشخاص إلى التهاب وتندب متزايد وصولًا إلى التليف.
 
قارن الباحثون بين المرضى الذين وصلوا إلى مرحلة التليف قبل بلوغ الخمسين وأولئك الذين ظهرت لديهم الحالة في أعمار أكبر، ليجدوا اختلافات لافتة في عوامل الخطر.

وبحسب النتائج، فإن المرضى الأصغر سنًا لا يمثلون بالضرورة حالات مشابهة للمرضى الأكبر عمرًا ظهرت لديهم المشكلة في وقت أبكر فحسب، بل قد يمتلكون مزيجًا مختلفًا من الاستعداد الوراثي والمشكلات الأيضية التي تسرع تطور المرض.

وأوضح الباحث المشارك في الدراسة روهيت لومبا، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن النتائج تشير إلى وجود تركيبة من العوامل الجينية والأيضية لدى بعض الشباب قد تدفع المرض نحو مراحل متقدمة بصورة أسرع.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية بسبب الطبيعة الصامتة لتليف الكبد، إذ يمكن أن يتطور لسنوات من دون علامات واضحة، قبل أن تظهر مضاعفات أكثر خطورة، بينها احتباس السوائل والنزيف وتراجع وظائف الكبد.

كما يعد التليف أحد عوامل الخطر المهمة للإصابة بسرطان الخلايا الكبدية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
لا تتجاهلها.. 7 علامات تكشف إصابتك بأمراض الكبد مبكرًا!
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحمي الحمضيات الكبد مع التقدم في العمر؟ دراسة تكشف تأثيراً لافتاً
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين تناول الطماطم ودهون الكبد؟
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاي الأخضر وفائدة الكبد.. نفعٌ مشروط ومخاطر حذرة
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24

أمراض الجهاز الهضمي

الولايات المتحدة

كاليفورنيا

سنوات من

التزام

الكحول

السكري

شيرين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:01 | 2026-09-17
Lebanon24
09:37 | 2026-09-17
Lebanon24
07:58 | 2026-09-17
Lebanon24
04:00 | 2026-09-17
Lebanon24
02:00 | 2026-09-17
Lebanon24
00:50 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24