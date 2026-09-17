لماذا يصاب بعض الشباب بتليف الكبد؟

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لم يعد تليف الكبد مشكلة ترتبط بالسنوات المتقدمة من العمر فقط، إذ كشفت دراسة حديثة أن نسبة لافتة من حالات التليف المرتبطة بمرض الكبد الدهني الناتج عن خلل الأيض تظهر لدى بالغين لم يبلغوا سن الخمسين.ووجد باحثون من جامعة في أن نحو ربع حالات تليف الكبد التي درسوها وقعت لدى أشخاص دون سن الخمسين، مشيرين إلى أن اجتماع عوامل وراثية مع اضطرابات أيضية، وفي مقدمتها من النوع الثاني، قد يفسر وصول بعض المرضى إلى مراحل متقدمة من المرض في سن مبكرة.ونشرت الدراسة في دورية "Clinical Gastroenterology and Hepatology"، واعتمدت على بيانات نحو 2400 بالغ ثبتت إصابتهم بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض بواسطة خزعات الكبد.ويحدث هذا المرض، الذي كان يعرف سابقًا باسم "مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، نتيجة تراكم الدهون في الكبد بالتزامن مع اضطرابات أيضية مثل السمنة والسكري، وقد تتطور الحالة لدى بعض الأشخاص إلى التهاب وتندب متزايد وصولًا إلى التليف.