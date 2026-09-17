10 علامات تكشف أن الطعام لم يعد آمناً...ما هي؟

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تشيرالدراسات الحديثة إلى وجود 10 علامات رئيسية قد تكشف أن الطعام لم يعد آمناً للاستهلاك، من بينها تغيّر الرائحة والقوام واللون، وظهور العفن، إضافة إلى طول مدة التخزين أو ترك الأطعمة سريعة التلف خارج الثلاجة لفترة طويلة.
ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»، فإن تناول الطعام الفاسد قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء، مع أعراض تشمل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة والحمى.
ومن أبرز العلامات التي تستدعي التخلص من الطعام:
طول مدة التخزين: إذ يُنصح عادةً بالتخلص من معظم بقايا الطعام المطهو بعد 3 إلى 4 أيام، بينما تحتاج بعض الأطعمة، مثل الدجاج والمأكولات البحرية الطازجة، إلى الاستهلاك خلال فترة أقصر.
تجاوز تاريخ الصلاحية: بعض التواريخ على العبوات ترتبط بجودة الطعام أو طريقة تخزينه، فيما يشير بعضها الآخر إلى الموعد الموصى فيه باستخدام المنتج.
الرائحة الكريهة: قد تكون الرائحة غير المعتادة مؤشراً على بدء تحلل الطعام بفعل البكتيريا أو الخمائر.
تغير القوام: مثل تحول اللحوم إلى قوام لزج أو تصبح الفواكه والخضروات طرية بشكل غير طبيعي.
ظهور العفن: ويُعد ظهور العفن على الطعام مؤشراً يستدعي التخلص منه، نظراً إلى احتمال وجود بكتيريا ضارة إلى جانبه.
المذاق السيئ: الطعم الحامض أو المر أو المتزنخ أو غير المعتاد قد يشير إلى فساد الطعام.
ترك الطعام خارج الثلاجة: الأطعمة سريعة التلف، مثل اللحوم والبيض والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، لا ينبغي تركها خارج التبريد لأكثر من ساعتين.
تغير اللون: ظهور ألوان أو بقع غير معتادة قد يكون علامة على فساد الطعام، خصوصاً إذا ترافق مع تغير الرائحة أو القوام.
ارتخاء غطاء العبوة: قد يشير انتفاخ الغطاء أو ارتخاؤه إلى تراكم الغازات الناتجة عن نمو البكتيريا داخل العبوة.
عدم التأكد من مدة التخزين: إذا لم يكن واضحاً كم من الوقت بقي الطعام سريع التلف في الثلاجة أو خارجها، فإن الخيار الأكثر أماناً هو التخلص منه.