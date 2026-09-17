تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

10 علامات تكشف أن الطعام لم يعد آمناً...ما هي؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 14:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
10 علامات تكشف أن الطعام لم يعد آمناً...ما هي؟
10 علامات تكشف أن الطعام لم يعد آمناً...ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشيرالدراسات الحديثة إلى وجود 10 علامات رئيسية قد تكشف أن الطعام لم يعد آمناً للاستهلاك، من بينها تغيّر الرائحة والقوام واللون، وظهور العفن، إضافة إلى طول مدة التخزين أو ترك الأطعمة سريعة التلف خارج الثلاجة لفترة طويلة.

ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»، فإن تناول الطعام الفاسد قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء، مع أعراض تشمل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة والحمى.

ومن أبرز العلامات التي تستدعي التخلص من الطعام:

  • طول مدة التخزين: إذ يُنصح عادةً بالتخلص من معظم بقايا الطعام المطهو بعد 3 إلى 4 أيام، بينما تحتاج بعض الأطعمة، مثل الدجاج والمأكولات البحرية الطازجة، إلى الاستهلاك خلال فترة أقصر.

  • تجاوز تاريخ الصلاحية: بعض التواريخ على العبوات ترتبط بجودة الطعام أو طريقة تخزينه، فيما يشير بعضها الآخر إلى الموعد الموصى فيه باستخدام المنتج.

  • الرائحة الكريهة: قد تكون الرائحة غير المعتادة مؤشراً على بدء تحلل الطعام بفعل البكتيريا أو الخمائر.

  • تغير القوام: مثل تحول اللحوم إلى قوام لزج أو تصبح الفواكه والخضروات طرية بشكل غير طبيعي.

  • ظهور العفن: ويُعد ظهور العفن على الطعام مؤشراً يستدعي التخلص منه، نظراً إلى احتمال وجود بكتيريا ضارة إلى جانبه.

  • المذاق السيئ: الطعم الحامض أو المر أو المتزنخ أو غير المعتاد قد يشير إلى فساد الطعام.

  • ترك الطعام خارج الثلاجة: الأطعمة سريعة التلف، مثل اللحوم والبيض والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، لا ينبغي تركها خارج التبريد لأكثر من ساعتين.

  • تغير اللون: ظهور ألوان أو بقع غير معتادة قد يكون علامة على فساد الطعام، خصوصاً إذا ترافق مع تغير الرائحة أو القوام.

  • ارتخاء غطاء العبوة: قد يشير انتفاخ الغطاء أو ارتخاؤه إلى تراكم الغازات الناتجة عن نمو البكتيريا داخل العبوة.

  • عدم التأكد من مدة التخزين: إذا لم يكن واضحاً كم من الوقت بقي الطعام سريع التلف في الثلاجة أو خارجها، فإن الخيار الأكثر أماناً هو التخلص منه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
علامات على الجلد قد تكشف السكري.. احذروها
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
5 علامات تكشف فساد البطيخ المقطّع.. احذر تناولها
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
8 علامات قد تكشف النوبة القلبية لدى النساء
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات تكشف نقص الحديد عند الأطفال.. لا تتجاهلها
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24

فيري ويل هيلث

الغاز

ألبان

العلا

كولا

فيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-17
Lebanon24
10:53 | 2026-09-17
Lebanon24
09:37 | 2026-09-17
Lebanon24
07:58 | 2026-09-17
Lebanon24
04:00 | 2026-09-17
Lebanon24
02:00 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24