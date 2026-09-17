10 علامات تكشف أن الطعام لم يعد آمناً...ما هي؟

تشيرالدراسات الحديثة إلى وجود 10 علامات رئيسية قد تكشف أن الطعام لم يعد آمناً للاستهلاك، من بينها تغيّر الرائحة والقوام واللون، وظهور العفن، إضافة إلى طول مدة التخزين أو ترك الأطعمة سريعة التلف خارج الثلاجة لفترة طويلة.

ووفقاً لموقع « ويل هيلث»، فإن تناول الطعام الفاسد قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء، مع أعراض تشمل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة والحمى.

ومن أبرز العلامات التي تستدعي التخلص من الطعام: