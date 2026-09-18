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صحة

أيهما أفضل لضبط سكر الدم.. الشوفان أم الزبادي اليوناني؟

Lebanon 24
18-09-2026 | 09:44
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أيهما أفضل لضبط سكر الدم.. الشوفان أم الزبادي اليوناني؟
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يختلف تأثير الشوفان والزبادي اليوناني في مستويات السكر بالدم، رغم إمكانية إدراج كليهما ضمن وجبة إفطار متوازنة، إذ تشير الأدلة إلى أن الزبادي اليوناني قد يكون خياراً أنسب لمن يسعون إلى ضبط سكر الدم.
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ويتميز الزبادي اليوناني بمحتواه المرتفع من البروتين وانخفاض مؤشره الجلايسيمي، ما قد يساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الجلوكوز، وبالتالي الحد من الارتفاعات الحادة في مستويات السكر بعد تناول الطعام.

ويُفضل اختيار الزبادي اليوناني السادة غير المحلى، لاحتوائه على كمية أقل من الكربوهيدرات مقارنة بالأنواع التي تحتوي على سكر مضاف. كما تشير بعض الأدلة إلى أن الزبادي كامل الدسم قد يساعد في التحكم بسكر الدم بصورة أفضل من قليل الدسم، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.

في المقابل، يظل الشوفان خياراً جيداً، خصوصاً عند مقارنته بالشوفان سريع التحضير وحبوب الإفطار الجاهزة، إذ يؤدي عادةً إلى استجابة أقل لسكر الدم. ويرتبط ذلك جزئياً باحتوائه على "بيتا-جلوكان"، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي قد تساعد على تنظيم مستويات السكر.
 
ويمكن تعزيز الفوائد الغذائية لكلا الخيارين بإضافة مصادر للبروتين والألياف والدهون الصحية، مثل المكسرات والبذور والتوت، مع الانتباه إلى حجم الحصة وتجنب الإضافات الغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة.

كما يرتبط تناول الألياف والأطعمة المفيدة للميكروبيوم المعوي بصحة أفضل للأمعاء، وقد يسهم ذلك في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر.

ومن الناحية العملية، يتميز الزبادي اليوناني بسهولة وسرعة التحضير، بينما يمكن تجهيز الشوفان المقطع مسبقاً ونقعه طوال الليل لتوفير وجبة إفطار سريعة ومتوازنة. (إرم نيوز) 
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