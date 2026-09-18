أيهما أفضل لضبط سكر الدم.. الشوفان أم الزبادي اليوناني؟

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يختلف تأثير الشوفان والزبادي اليوناني في مستويات السكر ، رغم إمكانية إدراج كليهما ضمن وجبة إفطار متوازنة، إذ تشير الأدلة إلى أن الزبادي اليوناني قد يكون خياراً أنسب لمن يسعون إلى ضبط سكر .ويتميز الزبادي اليوناني بمحتواه المرتفع من البروتين وانخفاض مؤشره الجلايسيمي، ما قد يساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الجلوكوز، وبالتالي الحد من الارتفاعات الحادة في مستويات السكر بعد تناول الطعام.ويُفضل اختيار الزبادي اليوناني السادة غير المحلى، لاحتوائه على كمية أقل من الكربوهيدرات مقارنة بالأنواع التي تحتوي على سكر مضاف. كما تشير بعض الأدلة إلى أن الزبادي كامل الدسم قد يساعد في التحكم بسكر الدم بصورة أفضل من قليل الدسم، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.في المقابل، يظل الشوفان خياراً جيداً، خصوصاً عند مقارنته بالشوفان سريع التحضير وحبوب الإفطار الجاهزة، إذ يؤدي عادةً إلى استجابة أقل لسكر الدم. ويرتبط ذلك جزئياً باحتوائه على "بيتا-جلوكان"، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي قد تساعد على تنظيم مستويات السكر.