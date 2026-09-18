تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

خطر الإفراط في الأدوية لدى كبار السن

Lebanon 24
18-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خطر الإفراط في الأدوية لدى كبار السن
خطر الإفراط في الأدوية لدى كبار السن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشير الدراسات إلى أن بعض الأعراض الجانبية الناتجة عن الأدوية قد تُفسَّر أحياناً على أنها مشكلات صحية جديدة، ما يؤدي إلى وصف أدوية إضافية لعلاجها، لتبدأ بذلك حلقة متتالية تُعرف باسم «سلسلة الوصفات الدوائية».

وحذّر باحثون من هذه الظاهرة بعد تحليل بيانات وصفات طبية لأكثر من مليوني شخص من كبار السن في مقاطعة أونتاريو الكندية، حيث حددوا 24 تركيبة دوائية شائعة قد تمثل أنماطاً غير مناسبة من هذه السلاسل.

وقالت الباحثة الرئيسية ومديرة الأبحاث في مركز ويستون وأوبورن لصحة المرأة الناضجة في تورونتو، باولا روشون، إن بعض الآثار الجانبية قد تظهر بعد أسابيع أو أشهر من بدء العلاج، ما يجعل من الصعب أحياناً ربطها بالدواء المسؤول عنها.

ومن الأمثلة على ذلك، أن بعض مكملات الحديد قد تسبب الإمساك، ما قد يؤدي إلى وصف أدوية ملينة، بينما يمكن لبعض أدوية خفض الكوليسترول أن تسبب آلاماً عضلية، فتُضاف مسكنات إلى قائمة الأدوية. كما قد تؤدي بعض أدوية الخرف إلى اضطرابات في النوم، ما قد يدفع إلى وصف أدوية أخرى للمساعدة على النوم.

وأوضح ألكسندر تشايتوف، اختصاصي الطب الباطني في كلية الطب بجامعة ميشيغان، أن ظهور عرض صحي جديد بعد بدء تناول دواء يستدعي أولاً التحقق مما إذا كان الدواء نفسه هو السبب وراء هذا العرض، قبل إضافة علاج جديد.

وينصح الباحثون كبار السن بالاحتفاظ بقائمة محدثة لجميع الأدوية والمكملات التي يتناولونها، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية، ومراجعتها بصورة دورية مع الطبيب أو الصيدلي.

وتهدف هذه المراجعة إلى الحد من إضافة أدوية جديدة لعلاج أعراض قد تكون في الأساس آثاراً جانبية لدواء آخر، بما يساعد على تجنب تراكم الأدوية غير الضرورية وتقليل مخاطر التداخلات الدوائية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاتورة الحر القاتلة في ألمانيا: 16300 وفاة ومعظم الضحايا من كبار السن
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراط في تناول البروتين قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية؟
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بتساقط الشعر لدى الرجال؟
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

كلية الطب

الرئيسي

الظاهر

العرض

العلا

كندية

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-18
Lebanon24
10:34 | 2026-09-18
Lebanon24
09:44 | 2026-09-18
Lebanon24
07:49 | 2026-09-18
Lebanon24
04:00 | 2026-09-18
Lebanon24
01:00 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24