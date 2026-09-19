تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

5 أطعمة قد لا تكون مناسبة مع القهوة

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
5 أطعمة قد لا تكون مناسبة مع القهوة
5 أطعمة قد لا تكون مناسبة مع القهوة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تكون القهوة جزءاً ثابتاً من وجبة الصباح، لكن بعض الأطعمة قد لا تشكل معها المزيج الأفضل، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الهضم أو ضغط الدم أو اضطرابات في امتصاص بعض العناصر الغذائية.
Advertisement

وبحسب موقع "Verywell Health"، هناك 5 أنواع من الأطعمة يُفضّل الانتباه إلى تناولها بالتزامن مع القهوة.

1- الحمضيات

القهوة والحمضيات كلاهما من الأطعمة الحمضية، لذلك قد يؤدي الجمع بينهما إلى زيادة الانزعاج الهضمي لدى بعض الأشخاص، ولا سيما المصابين بارتجاع المريء.

وقد تشمل الأعراض حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم وارتجاع الأحماض، إذ يمكن أن يؤدي تناول مصدرين حمضيين في الوقت نفسه إلى زيادة تهيج المعدة لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

2- الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية عادة على نسب مرتفعة من الدهون والصوديوم، بينما تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول القهوة قد يرتبط بتغيرات غير مرغوبة في مستويات الدهون في الدم.

وذكر التقرير أن استهلاك أكثر من 3 أكواب من القهوة يومياً قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار "LDL" وانخفاض الكوليسترول الجيد "HDL"، وبالتالي فإن الجمع المتكرر بين القهوة والأطعمة المقلية قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب.

3- الحليب

رغم أن إضافة الحليب إلى القهوة أمر شائع، يشير التقرير إلى أن الكافيين قد يؤثر بدرجة محدودة في امتصاص الكالسيوم أو يزيد طرحه في البول.

لكن هذا التأثير يعتمد على كمية القهوة والنظام الغذائي ككل، ولا يعني أن شرب القهوة بالحليب ضار بالضرورة لدى الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من الكالسيوم.

4- الأطعمة الغنية بالصوديوم

لا تؤثر الكميات المعتدلة من القهوة بالضرورة في ضغط الدم لدى معظم الأشخاص الأصحاء، لكن الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع موقت في الضغط أو يزيد المشكلة لدى المصابين أصلاً بارتفاعه.

ولهذا، قد لا يكون تناول أطعمة شديدة الملوحة مع كميات كبيرة من القهوة خياراً مناسباً، خصوصاً لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم أو يواجهون خطر الإصابة به.

ويوصي الخبراء عموماً بعدم تجاوز نحو 2300 ملغ من الصوديوم يومياً لدى معظم البالغين.

5- الأطعمة المخمرة

تشمل هذه الفئة الكيمتشي ومخلل الملفوف "Sauerkraut" والميسو و"Tempeh".

ورغم فوائد هذه الأطعمة لصحة الجهاز الهضمي، فإن تناولها مع القهوة قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الغازات والانتفاخ واضطراب المعدة، وخصوصاً عند من لم يعتادوا تناول الأطعمة المخمرة.

ويرتبط ذلك بكون القهوة وبعض هذه الأطعمة قد تزيد الحموضة أو تحفز الجهاز الهضمي.

وفي المقابل، لا يعني ذلك ضرورة التخلي عن القهوة. فهي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، ويمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي صحي لدى معظم البالغين.

وينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاكها، وتجنب الإفراط في السكر والإضافات الجاهزة، والانتباه إلى استجابة الجسم، خصوصاً لدى من يعانون ارتجاع المريء أو ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات هضمية مزمنة.
مواضيع ذات صلة
5 أطعمة غنية بالألياف قد تساعد في تخفيف الإمساك
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعاني الانتفاخ بعد الطعام؟ هذه التركيبات قد تكون السبب
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعيدًا عن الشمندر.. 5 أطعمة قد تساعد على خفض ضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا قد تزيد القهوة شعورك بالتعب والنعاس؟
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

التزام

المري

الغاز

بيرة

ساسي

بالا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-09-19
Lebanon24
03:58 | 2026-09-19
Lebanon24
03:55 | 2026-09-19
Lebanon24
02:02 | 2026-09-19
Lebanon24
01:25 | 2026-09-19
Lebanon24
00:21 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24