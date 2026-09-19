5 أطعمة قد لا تكون مناسبة مع القهوة

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وبحسب موقع "Verywell Health"، هناك 5 أنواع من الأطعمة يُفضّل الانتباه إلى تناولها بالتزامن مع القهوة.القهوة والحمضيات كلاهما من الأطعمة الحمضية، لذلك قد يؤدي الجمع بينهما إلى زيادة الانزعاج الهضمي لدى بعض الأشخاص، ولا سيما المصابين بارتجاع المريء.وقد تشمل الأعراض حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم وارتجاع الأحماض، إذ يمكن أن يؤدي تناول مصدرين حمضيين في الوقت نفسه إلى زيادة تهيج المعدة لدى الأشخاص الأكثر حساسية.تحتوي الأطعمة المقلية عادة على نسب مرتفعة من الدهون والصوديوم، بينما تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول القهوة قد يرتبط بتغيرات غير مرغوبة في مستويات الدهون في الدم.وذكر التقرير أن استهلاك أكثر من 3 أكواب من القهوة يومياً قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بارتفاع مستويات الضار "LDL" وانخفاض الكوليسترول الجيد "HDL"، وبالتالي فإن الجمع المتكرر بين القهوة والأطعمة المقلية قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب.رغم أن إضافة الحليب إلى القهوة أمر شائع، يشير التقرير إلى أن الكافيين قد يؤثر بدرجة محدودة في امتصاص الكالسيوم أو يزيد طرحه في البول.لكن هذا التأثير يعتمد على كمية القهوة والنظام الغذائي ككل، ولا يعني أن شرب القهوة بالحليب ضار بالضرورة لدى الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من الكالسيوم.لا تؤثر الكميات المعتدلة من القهوة بالضرورة في ضغط الدم لدى معظم الأشخاص الأصحاء، لكن الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع موقت في الضغط أو يزيد المشكلة لدى المصابين أصلاً بارتفاعه.ولهذا، قد لا يكون تناول أطعمة شديدة الملوحة مع كميات كبيرة من القهوة خياراً مناسباً، خصوصاً لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم أو يواجهون خطر الإصابة به.ويوصي الخبراء عموماً بعدم تجاوز نحو 2300 ملغ من الصوديوم يومياً لدى معظم البالغين.تشمل هذه الفئة الكيمتشي ومخلل الملفوف "Sauerkraut" والميسو و"Tempeh".ورغم فوائد هذه الأطعمة لصحة الجهاز الهضمي، فإن تناولها مع القهوة قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الغازات والانتفاخ واضطراب المعدة، وخصوصاً عند من لم يعتادوا تناول الأطعمة المخمرة.ويرتبط ذلك بكون القهوة وبعض هذه الأطعمة قد تزيد الحموضة أو تحفز الجهاز الهضمي.وفي المقابل، لا يعني ذلك ضرورة التخلي عن القهوة. فهي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، ويمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي صحي لدى معظم البالغين.وينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاكها، وتجنب الإفراط في السكر والإضافات الجاهزة، والانتباه إلى استجابة الجسم، خصوصاً لدى من يعانون ارتجاع المريء أو ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات هضمية مزمنة.