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صحة

لماذا تشتهي الحوامل أطعمة معينة؟ العلماء يقتربون من الإجابة

Lebanon 24
19-09-2026 | 11:00
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لماذا تشتهي الحوامل أطعمة معينة؟ العلماء يقتربون من الإجابة
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توصل باحثون إلى آلية في الدماغ قد تساعد على تفسير زيادة الرغبة في تناول بعض الأطعمة خلال الحمل، بعدما حددوا دائرة عصبية مرتبطة بسلوك يشبه اشتهاء الطعام لدى الفئران الحوامل.

وأجرى الدراسة باحثون من مركز بنينغتون للأبحاث الطبية الحيوية التابع لجامعة ولاية لويزيانا، بالتعاون مع جامعة إلينوي في شيكاغو وكلية بايلور للطب، ونُشرت نتائجها في مجلة "Nature Neuroscience".
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وركز الباحثون على خلايا عصبية تنتج السيروتونين في منطقة تُعرف باسم "النواة الرافائية الظهرية"، ولاحظوا أن نشاط هذه الخلايا ينخفض أثناء الحمل، بالتزامن مع زيادة السلوك المرتبط بالبحث عن الأطعمة المرغوبة.

وكشفت الدراسة أن هذا الانخفاض يرتبط بزيادة نشاط قناة بوتاسيوم تُعرف باسم "SK3" داخل هذه الخلايا. وعندما أزال الباحثون القناة من الخلايا المنتجة للسيروتونين، لم يحدث الانخفاض المرتبط بالحمل في نشاطها، كما تراجع سلوك اشتهاء الطعام لدى الفئران.

وفي المقابل، أدى رفع نشاط قناة "SK3" لدى إناث غير حوامل إلى ظهور تغيرات مشابهة لتلك التي رُصدت خلال الحمل.

وحدد الباحثون أيضاً مساراً عصبياً يربط النواة الرافائية الظهرية بالمنطقة السقيفية البطنية، وهي منطقة مرتبطة بنظام المكافأة والتحفيز في الدماغ.

وأدى تنشيط هذا المسار إلى تقليل سلوك اشتهاء الطعام لدى الفئران الحوامل، بينما تسبب تثبيطه لدى الفئران غير الحوامل بزيادة هذا السلوك.

ويرى الباحثون أن التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للحمل قد تؤثر في قناة "SK3"، ما يؤدي إلى خفض نشاط الخلايا المنتجة للسيروتونين، وبالتالي إحداث تغيرات في دوائر الدماغ المرتبطة بالدافع والمكافأة.

وتساعد هذه النتائج مستقبلاً في فهم العلاقة بين اشتهاء الطعام وزيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل، إلا أن الباحثين شددوا على أن الدراسة أُجريت على الفئران، وبالتالي لا يمكن اعتبار نتائجها تفسيراً نهائياً لما يحدث لدى النساء.

كذلك، قد يحمل التدخل في نظام السيروتونين أثناء الحمل مخاطر، ما يعني أن أي تطبيق علاجي محتمل لهذه النتائج يحتاج إلى مزيد من الدراسات، بما في ذلك إجراء أبحاث على البشر. 
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