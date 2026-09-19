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صحة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يومياً؟ أرقام لافتة

Lebanon 24
19-09-2026 | 16:00
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ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يومياً؟ أرقام لافتة
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كشفت مراجعة لأبحاث حديثة أن تناول القهوة باعتدال قد يرتبط بفوائد صحية، خصوصاً على مستوى القلب والكبد، إلا أن تأثيرها يختلف من شخص إلى آخر.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديكال نيوز توداي"، تشير جمعية القلب الأميركية إلى أن تناول ما يعادل نحو 400 مليغرام من الكافيين يُعد آمناً عموماً لمعظم البالغين الأصحاء، وقد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني وأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية.
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وأظهرت دراسة شملت أكثر من 354 ألف بالغ أن تناول 5 أكواب أو أكثر من القهوة يومياً ارتبط بانخفاض مخاطر تليف الكبد وسرطان الكبد والوفاة المرتبطة بأمراض الكبد، خلال فترة متابعة استمرت 13 عاماً في المتوسط.

كذلك، أظهرت تجربة سريرية أُجريت عام 2025 وشملت 200 شخص يعانون الرجفان الأذيني، أن تناول كوب واحد على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بانخفاض تكرار النوبات بنسبة 39%.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من اعتبار هذه النتائج توصية بزيادة استهلاك القهوة، مؤكدين أن استجابة الجسم للكافيين تختلف بحسب الحالة الصحية والعوامل الوراثية، فيما قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى خفقان القلب أو ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم.
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في تناوله

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