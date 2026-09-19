أيهما يرفع سكر الدم أكثر.. الخوخ أم البطيخ؟

يختلف تأثير والبطيخ في سكر ، رغم كونهما من الفواكه الحلوة طبيعياً، إذ يتميز الخوخ عموماً بمؤشر جلايسيمي أقل، في حين يحتوي البطيخ على كمية أقل من الكربوهيدرات.

Advertisement



ويحتوي البطيخ على نحو 91% من الماء، ما يجعله خياراً جيداً للترطيب، بينما يوفر الخوخ كمية أكبر من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص الغلوكوز والحد من الارتفاع السريع في مستويات سكر الدم.





ومع ذلك، يظل حجم الحصة عاملاً مهماً، إذ إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض قد يؤدي إلى استهلاك كميات مرتفعة من الكربوهيدرات.





وبشكل عام، يمكن إدراج الفاكهة الكاملة ضمن نظام غذائي متوازن لمرضى ، مع الانتباه إلى حجم الحصة وإجمالي كمية الكربوهيدرات، وتفضيل تناول الفاكهة الكاملة على العصائر.