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صحة

أيهما يرفع سكر الدم أكثر.. الخوخ أم البطيخ؟

Lebanon 24
19-09-2026 | 23:00
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يختلف تأثير الخوخ والبطيخ في سكر الدم، رغم كونهما من الفواكه الحلوة طبيعياً، إذ يتميز الخوخ عموماً بمؤشر جلايسيمي أقل، في حين يحتوي البطيخ على كمية أقل من الكربوهيدرات.
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ويحتوي البطيخ على نحو 91% من الماء، ما يجعله خياراً جيداً للترطيب، بينما يوفر الخوخ كمية أكبر من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص الغلوكوز والحد من الارتفاع السريع في مستويات سكر الدم.


ومع ذلك، يظل حجم الحصة عاملاً مهماً، إذ إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض قد يؤدي إلى استهلاك كميات مرتفعة من الكربوهيدرات.
 

وبشكل عام، يمكن إدراج الفاكهة الكاملة ضمن نظام غذائي متوازن لمرضى السكري، مع الانتباه إلى حجم الحصة وإجمالي كمية الكربوهيدرات، وتفضيل تناول الفاكهة الكاملة على العصائر.


ويُعدُّ الخوخ خياراً مناسباً لمن يرغب في الحصول على كمية أكبر من الألياف ومؤشر جلايسيمي أقل، بينما يتميز البطيخ باحتوائه على كمية أقل من الكربوهيدرات ونسبة أكبر من الماء. (إرم نيوز)
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