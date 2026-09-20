تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الزنك في غذائك.. فوائد ومخاطر

Lebanon 24
20-09-2026 | 21:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزنك في غذائك.. فوائد ومخاطر
الزنك في غذائك.. فوائد ومخاطر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يُعد الزنك من المعادن الأساسية التي يحتاج إليها الجسم لدعم وظائف المناعة وإنتاج الهرمونات، إلا أن الجسم لا يستطيع إنتاجه بنفسه، ما يجعل الحصول عليه من الغذاء أو المكملات أمراً ضرورياً.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية المحتملة للزنك، وفق تقرير نشره موقع "Health":

دعم التعافي من نزلات البرد

 
Advertisement

يلجأ البعض إلى الزنك لفترات قصيرة عند الإصابة بنزلات البرد، نظراً لدوره في دعم جهاز المناعة، إلا أن نتائج الدراسات بشأن فعاليته لا تزال متباينة.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2017 أن استخدام أقراص استحلاب الزنك ارتبط بتعافٍ أسرع لدى بعض المصابين بالزكام، بينما لم تجد دراسات أخرى تأثيراً واضحاً للزنك على مدة المرض.

المساعدة في علاج حب الشباب

تشير بعض الدراسات إلى أن الزنك قد يكون خياراً واعداً ومنخفض التكلفة للمساعدة في علاج حب الشباب، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب وقدرته المحتملة على الحد من نمو بعض البكتيريا وتقليل نشاط الغدد الدهنية.

ومع ذلك، يُنصح باستشارة طبيب أو اختصاصي جلدية قبل استخدام مكملات الزنك لعلاج حب الشباب.

دعم صحة العين

قد يساعد الزنك، إلى جانب مضادات الأكسدة، في إبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.

وتشير بعض الأبحاث أيضاً إلى وجود ارتباط محتمل بين الحصول على كميات أكبر من الزنك وانخفاض خطر الإصابة بهذه الحالة، إلا أن تحديد الحاجة إلى المكملات يجب أن يتم بالتشاور مع الطبيب.

ارتباط محتمل بالسكري من النوع الثاني

ترتبط الإصابة بالسكري من النوع الثاني في بعض الحالات بانخفاض مستويات الزنك، الأمر الذي دفع الباحثين إلى دراسة دوره المحتمل في الوقاية من المرض أو المساعدة في التحكم فيه.

وأشارت بعض الدراسات إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكري لدى الأشخاص الذين يحصلون على كميات أكبر من الزنك، فيما بحثت دراسات أخرى إمكانية استخدام مكملاته في إدارة المرض ومضاعفاته. لكن الأدلة الحالية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

هل مكملات الزنك آمنة؟

يُعد الزنك آمناً عند تناوله ضمن الحدود الموصى بها، لكن الإفراط في استهلاكه، خصوصاً لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مشكلات صحية.

ويبلغ الحد الأعلى المسموح به للبالغين من جميع مصادر الزنك، بما فيها الغذاء والمكملات، 40 ملغ يومياً. وقد يؤدي تجاوز هذه الكمية بشكل مستمر إلى تقليل امتصاص النحاس والتسبب في اختلالات غذائية.

أضرار الإفراط في الزنك

يمكن أن يؤدي الحصول على كميات كبيرة من الزنك إلى ظهور أعراض مثل آلام وتشنجات البطن، والإسهال، والغثيان، والقيء، والصداع، وفقدان الشهية.

كما قد يتسبب الإفراط فيه على المدى الطويل في اضطراب مستويات النحاس والحديد، وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL)، إضافة إلى التأثير سلباً على وظائف المناعة.

أفضل مصادر الزنك

يفضل الحصول على الزنك من مصادره الغذائية ضمن نظام غذائي متوازن، إذ توفر الأطعمة الغنية به إلى جانب الزنك مجموعة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى.

ومن أبرز مصادر الزنك الغذائية: المحار، واللحوم، وصدر الديك الرومي، والسردين، والبيض، والزبادي اليوناني، والحليب، والبروكلي، والتوت الأزرق، وخبز القمح الكامل.

وبشكل عام، يمكن أن يكون الغذاء المتوازن أفضل وسيلة لتلبية احتياجات الجسم من الزنك، بينما ينبغي استخدام المكملات عند الحاجة وبإرشاد طبي، خصوصاً عند تناول جرعات مرتفعة.

مواضيع ذات صلة
فوائد صحية محتملة ومخاطر تستدعي الحذر من خل التفاح
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 22:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاي الأخضر وفائدة الكبد.. نفعٌ مشروط ومخاطر حذرة
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 22:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"السمسمية".. فوائد غذائية ومخاطر عند الإفراط بتناولها
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 22:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
معدنٌ مفيد قد ينقلب ضدك.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في الزنك؟
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 22:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24

التحكم في

بشكل عام

اليونان

المعادن

الرئيسي

الطويل

السكري

العين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-09-20
Lebanon24
12:39 | 2026-09-20
Lebanon24
12:00 | 2026-09-20
Lebanon24
09:00 | 2026-09-20
Lebanon24
06:00 | 2026-09-20
Lebanon24
23:00 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24