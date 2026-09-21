تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
21-09-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يفتتح كثير من الأشخاص يومهم بفنجان من القهوة إلى جانب وجبة الإفطار، لكن بعض الأطعمة الشائعة قد لا تكون الخيار الأنسب عند تناولها معها، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية في الجهاز الهضمي أو بعض المشكلات الصحية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health" ، فإن 5 أنواع من الأطعمة قد يؤدي تناولها مع القهوة إلى زيادة بعض الأعراض الهضمية أو التأثير في امتصاص بعض العناصر الغذائية.
Advertisement

الحمضيات
قد لا يكون تناول الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون، إلى جانب القهوة مناسبا لبعض الأشخاص، إذ تتميز كل من القهوة والحمضيات بدرجة من الحموضة، ما قد يزيد تهيج المعدة لدى البعض، ويسبب أعراضا مثل حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم.

وقد يكون هذا التأثير أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين يعانون ارتجاع المريء، إذ يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية إلى تفاقم الأعراض.

الأطعمة المقلية
تحتوي الأطعمة المقلية عادة على كميات مرتفعة من الدهون والصوديوم، ما يجعل الإفراط فيها غير مناسب لصحة القلب والأوعية الدموية.

وقد يزيد تناولها إلى جانب كميات كبيرة من القهوة من بعض المخاطر الصحية المحتملة، في ظل وجود دراسات تشير إلى ارتباط الإفراط في استهلاك الكافيين بتغيرات في مستويات بعض دهون الدم لدى بعض الأشخاص.

لذلك، قد يكون تقليل تناول الأطعمة المقلية، خصوصا لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مرتبطة بارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، خيارا أكثر ملاءمة.

الحليب المضاف إلى القهوة
تثير إضافة الحليب إلى القهوة تساؤلات بشأن تأثير القهوة في امتصاص الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين قد يزيد كمية الكالسيوم التي يفقدها الجسم عبر البول، إلا أن هذا التأثير لا يعني بالضرورة أن تناول الحليب مع القهوة يؤدي إلى نقص الكالسيوم لدى الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية منه من نظامهم الغذائي.

وبالتالي، لا يشكل الحليب المضاف إلى القهوة مشكلة غذائية لمعظم الأشخاص، لكن من المهم الانتباه إلى إجمالي كمية الكالسيوم المستهلكة يوميا.

الأطعمة عالية الملح
قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل الوجبات الخفيفة المالحة، إلى جانب كميات كبيرة من القهوة إلى زيادة بعض عوامل الخطر المرتبطة بضغط الدم.

وتوضح الدراسة أن الكافيين قد يسبب ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، بينما يرتبط الإفراط في تناول الصوديوم بارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

ولهذا، ينصح عموما بالحد من الأطعمة شديدة الملوحة، خصوصا لدى الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة المخمرة
رغم أن الأطعمة المخمرة تحتوي على بكتيريا نافعة وقد تكون جزءا من نظام غذائي يدعم صحة الأمعاء، فإنها قد تسبب الانتفاخ والغازات أو اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، خاصة عند إدخالها إلى النظام الغذائي بكميات كبيرة أو بشكل مفاجئ.

كما أن القهوة قد تزيد حموضة المعدة لدى بعض الأشخاص، ولذلك فإن تناولهما معا قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض عند من لديهم حساسية تجاه الأطعمة الحمضية أو يعانون مشكلات هضمية.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن القهوة أو هذه الأطعمة، إذ يختلف تأثيرها من شخص إلى آخر، لكن الانتباه إلى الكمية والتوقيت ومراقبة استجابة الجسم قد يساعد في الحد من الأعراض غير المرغوبة. 
مواضيع ذات صلة
5 أطعمة قد لا تكون مناسبة مع القهوة
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لعشاق القهوة: اليكم كمية القهوة التي يُنصح بتناولها
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
علمياً.. إليكم أفضل وقت لتناول الحلويات
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ليس في المساء... إليكم أفضل وقت لتناول الطماطم
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 12:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

الطويل

المري

الغاز

جمالي

بيرة

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-21
Lebanon24
00:29 | 2026-09-21
Lebanon24
23:00 | 2026-09-20
Lebanon24
16:05 | 2026-09-20
Lebanon24
14:00 | 2026-09-20
Lebanon24
09:06 | 2026-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24