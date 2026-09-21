أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها

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يفتتح كثير من الأشخاص يومهم بفنجان من القهوة إلى جانب وجبة الإفطار، لكن بعض الأطعمة الشائعة قد لا تكون الخيار الأنسب عند تناولها معها، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية في الجهاز الهضمي أو بعض المشكلات الصحية.وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health" ، فإن 5 أنواع من الأطعمة قد يؤدي تناولها مع القهوة إلى زيادة بعض الأعراض الهضمية أو التأثير في امتصاص بعض العناصر الغذائية.الحمضياتقد لا يكون تناول الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون، إلى جانب القهوة مناسبا لبعض الأشخاص، إذ تتميز كل من القهوة والحمضيات بدرجة من الحموضة، ما قد يزيد تهيج المعدة لدى البعض، ويسبب أعراضا مثل حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم.وقد يكون هذا التأثير أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين يعانون ارتجاع المريء، إذ يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية إلى تفاقم الأعراض.الأطعمة المقليةتحتوي الأطعمة المقلية عادة على كميات مرتفعة من الدهون والصوديوم، ما يجعل الإفراط فيها غير مناسب لصحة القلب والأوعية الدموية.وقد يزيد تناولها إلى جانب كميات كبيرة من القهوة من بعض المخاطر الصحية المحتملة، في ظل وجود دراسات تشير إلى ارتباط الإفراط في استهلاك الكافيين بتغيرات في مستويات بعض دهون لدى بعض الأشخاص.لذلك، قد يكون تقليل تناول الأطعمة المقلية، خصوصا لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مرتبطة بارتفاع أو أمراض القلب، خيارا أكثر ملاءمة.الحليب المضاف إلى القهوةتثير إضافة الحليب إلى القهوة تساؤلات بشأن تأثير القهوة في امتصاص الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام.وتشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين قد يزيد كمية الكالسيوم التي يفقدها الجسم عبر البول، إلا أن هذا التأثير لا يعني بالضرورة أن تناول الحليب مع القهوة يؤدي إلى نقص الكالسيوم لدى الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية منه من نظامهم الغذائي.وبالتالي، لا يشكل الحليب المضاف إلى القهوة مشكلة غذائية لمعظم الأشخاص، لكن من المهم الانتباه إلى إجمالي كمية الكالسيوم المستهلكة يوميا.الأطعمة عالية الملحقد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل الوجبات الخفيفة المالحة، إلى جانب كميات كبيرة من القهوة إلى زيادة بعض عوامل الخطر المرتبطة بضغط الدم.وتوضح الدراسة أن الكافيين قد يسبب ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، بينما يرتبط الإفراط في تناول الصوديوم بارتفاع ضغط الدم على المدى .ولهذا، ينصح عموما بالحد من الأطعمة شديدة الملوحة، خصوصا لدى الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.الأطعمة المخمرةرغم أن الأطعمة المخمرة تحتوي على بكتيريا نافعة وقد تكون جزءا من نظام غذائي يدعم صحة الأمعاء، فإنها قد تسبب الانتفاخ والغازات أو اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، خاصة عند إدخالها إلى بكميات كبيرة أو بشكل مفاجئ.كما أن القهوة قد تزيد حموضة المعدة لدى بعض الأشخاص، ولذلك فإن تناولهما معا قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض عند من لديهم حساسية تجاه الأطعمة الحمضية أو يعانون مشكلات هضمية.ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن القهوة أو هذه الأطعمة، إذ يختلف تأثيرها من شخص إلى آخر، لكن الانتباه إلى الكمية والتوقيت ومراقبة استجابة الجسم قد يساعد في الحد من الأعراض غير المرغوبة.