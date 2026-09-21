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صحة

القفازات أثناء تناول الطعام... حماية أم خطر؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 16:00
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القفازات أثناء تناول الطعام... حماية أم خطر؟
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يحذر خبراء سلامة الغذاء من الاعتقاد بأن ارتداء القفازات أثناء تناول الطعام يوفر حماية إضافية من الجراثيم، إذ قد يؤدي استخدامها بطريقة خاطئة إلى نقل الملوثات بدلاً من الحد منها.

وتُستخدم القفازات ذات الاستعمال الواحد كحاجز مؤقت بين اليد والطعام، خصوصاً أثناء تحضير الأطعمة الجاهزة للأكل، مثل السلطات والسندويشات والمخبوزات، إلا أن فعاليتها ترتبط بالالتزام بقواعد النظافة.
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ويُعد التلوث التبادلي من أبرز المخاطر، إذ قد تلامس القفازات الهواتف أو النقود أو مقابض الأبواب وغيرها من الأسطح الملوثة، قبل ملامسة الطعام مباشرة. كما يمكن أن تنتقل الجراثيم بين أنواع مختلفة من الأطعمة عند عدم تغيير القفازات بين مهمة وأخرى.

ولا يُنصح بارتداء القفازات لفترات طويلة من دون تغييرها، إذ يمكن أن تتسخ أو تتمزق، فيما توفر البيئة الدافئة والرطبة داخلها ظروفاً قد تساعد على نمو الميكروبات مع مرور الوقت.

وينصح الخبراء بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها، وتغييرها فور اتساخها أو بللها أو تمزقها، وكذلك عند الانتقال بين مهام مختلفة.

كما يُفضل تجنب ارتداء القفازات أثناء تناول الطعام، لأن ملامسة الأسطح المختلفة ثم الطعام قد تؤدي إلى انتقال الملوثات إليه مباشرة، مؤكدين أن القفازات لا تشكل بديلاً من غسل اليدين والنظافة الشخصية.
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