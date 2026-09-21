تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما هو أفضل نظام غذائي لتغيير مسار الشيخوخة؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 23:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ما هو أفضل نظام غذائي لتغيير مسار الشيخوخة؟
ما هو أفضل نظام غذائي لتغيير مسار الشيخوخة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هل تستطيع وجبات الطعام جعل الجسم يبدو أصغر من عمره الحقيقي خلال أربعة أسابيع؟.. دراسة وجدت أن تغيير مكونات الغذاء أحدث تحسناً سريعاً في مجموعة من المؤشرات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، لكن الباحثين يحذرون من تفسير النتائج على أنها عكس فعلي للشيخوخة.

الدراسة، المنشورة في دورية Aging Cell، شملت 104 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 65 و75 عاماً، ووزعتهم عشوائياً على 4 أنظمة غذائية لمدة شهر، مع توفير جميع وجباتهم من جانب الباحثين.
Advertisement

وقُسم المشاركون بين أنظمة مختلطة تجمع المصادر النباتية والحيوانية، وأخرى شبه نباتية يأتي 70 بالمئة من بروتينها من مصادر نباتية.

واتبع كل فريق إما نظاماً مرتفع الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، أو نظاماً منخفض الدهون ومرتفع الكربوهيدرات.

وحافظت الأنظمة الأربعة على البروتين عند نحو 14 بالمئة من إجمالي الطاقة، ما أتاح للباحثين دراسة تأثير مصدر البروتين ونسب الدهون والكربوهيدرات بصورة أكثر دقة.

الجسم أصغر بأربع سنوات؟

قبل التجربة وبعدها، استخدم الباحثون طريقة حسابية تُعرف باسم "كليميرا-دوبال" لتقدير العمر البيولوجي، اعتماداً على مجموعة من المؤشرات الصحية التي تتغير عادة مع التقدم في السن.

وشملت هذه المؤشرات ضغط الدم، والغلوكوز، والكوليسترول، والأنسولين، والبروتين المتفاعل "سي" المرتبط بالالتهاب، ومحيط الخصر، ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب علامات أخرى في الدم والبول.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت نظاماً مختلطاً منخفض الدهون ومرتفع الكربوهيدرات سجلت النتيجة الأوضح.

وبعد ضبط الفروق الموجودة قبل بدء التجربة، كان تقدير العمر البيولوجي لهذه المجموعة أقل بنحو 3.5 إلى 4.1 سنوات مقارنة بالمجموعة التي واصلت نظاماً مختلطاً مرتفع الدهون.

ولا تعني هذه النتيجة أن أعمار المشاركين تراجعت فعلياً 4 سنوات خلال شهر، بل إن المؤشرات التي أدخِلَت في النموذج الحسابي أصبحت أكثر شبهاً بتلك المسجلة عادة لدى أشخاص أصغر سناً.

كما سجلت المجموعتان شبه النباتيتين تغيرات في الاتجاه نفسه، إلا أن بعض النتائج لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية، ما يجعل النظام المختلط المرتفع بالكربوهيدرات المجموعة الوحيدة التي أظهرت تحسناً واضحاً عبر طريقتي الحساب المستخدمتين.

الكربوهيدرات ليست كلها متشابهة

قد تبدو النتائج مفاجئة في ظل الانتشار الواسع للأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، لكنها لا تمنح الضوء الأخضر للإكثار من السكريات والحبوب المكررة.

فالنظام المرتفع بالكربوهيدرات في الدراسة وفر نحو 53 بالمئة من الطاقة من هذه العناصر، لكنها جاءت بصورة أساسية من أطعمة كاملة وقليلة المعالجة، شملت الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات والفاكهة، مع خفض الدهون إلى نحو 28 أو 29 بالمئة.

أما المجموعة المرجعية، التي كان نظامها الأقرب إلى غذاء المشاركين المعتاد، فحصلت على ما بين 37 و41 بالمئة من طاقتها من الدهون، ولم تسجل تغيراً مهماً في تقديرات العمر البيولوجي.

هل تباطأت الشيخوخة فعلا؟

رغم جاذبية فكرة "استعادة الشباب بالغذاء"، لا تثبت الدراسة أن النظام الغذائي أبطأ مسار الشيخوخة أو خفض خطر الأمراض والوفاة على المدى الطويل.

فالتجربة استمرت 4 أسابيع فقط، وشارك فيها عدد محدود من كبار السن الأصحاء نسبياً، وجميعهم من غير المدخنين ولا يعانون أمراضاً خطيرة مثل السكري من النوع الثاني أو السرطان وأمراض الكلى والكبد.

كما أن العمر البيولوجي المستخدم ليس قياساً مباشراً لعمر الخلايا أو اختباراً جينياً للشيخوخة، بل مؤشر حسابي قد يتأثر سريعاً بتغير ضغط الدم والسكر والالتهاب والوزن.

ويرى الباحثون أن النتائج تكشف قدرة المؤشرات الفسيولوجية على الاستجابة السريعة لتغيير الغذاء، لكنها لا تحسم ما إذا كان التحسن سيستمر أو سيتحول إلى حماية صحية طويلة الأمد.

والخلاصة ليست أن الكربوهيدرات تعيد عقارب العمر إلى الوراء، بل إن نوع الطعام وجودته قد يتركان أثراً في صحة الجسم خلال أسابيع قليلة، حتى بعد سن الخامسة والستين.
مواضيع ذات صلة
إليكم أفضل نظام غذائي في الطقس الحار
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لصحة نفسية أفضل.. جرّب هذا النظام الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أسابيع فقط.. نظام غذائي قد يجعل الجسم أصغر بيولوجيًا
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نظام غذائي قد يبطئ نمو ورم دماغي خطير.. احذروه
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

الطويل

جاذبية

السكري

جمالي

سولي

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22
Lebanon24
02:00 | 2026-09-22
Lebanon24
02:00 | 2026-09-22
Lebanon24
23:00 | 2026-09-21
Lebanon24
16:00 | 2026-09-21
Lebanon24
11:17 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24