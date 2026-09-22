أيهما أفضل لضبط سكر الدم الفراولة أم الكرز؟

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عندما يتعلق الأمر بضبط سكر ، لا تُقاس الفاكهة بمذاقها الحلو وحده، بل بكمية الكربوهيدرات في الحصة وحجمها وطريقة تناولها. وفي المقارنة بين الفراولة والكرز، تتقدم الفراولة حسابياً، لكن ذلك لا يعني استبعاد الكرز من .وبحسب بيانات الأميركية، يحتوي كوب من الفراولة الطازجة المقطعة على نحو 53 سعرة حرارية و13 غراماً من الكربوهيدرات، بينها قرابة 8 غرامات من السكريات، إضافة إلى أكثر من 3 غرامات من الألياف.أما كوب الكرز الحلو الطازج منزوع النوى، فيوفر نحو 97 سعرة حرارية و25 غراماً من الكربوهيدرات، بينها نحو 20 غراماً من السكريات، مع كمية مماثلة تقريباً من الألياف. وقد طابقت هذه الأرقام البيانات الواردة في تقرير موقع « ويل هيلث»، المنشور حديثاً.لماذا تتقدم الفراولة؟تسمح الفراولة بتناول حجم أكبر مقابل كمية أقل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. وهذا يمنحها أفضلية عملية لمن يحتاجون إلى حساب الكربوهيدرات بدقة أو الحد من الارتفاع السريع في سكر الدم.لكن وصفها بأنها "أفضل" لا يعني أنها تخفض السكر مباشرة أو تمنع ارتفاعه، بل إن الحصة المعتادة منها تحتوي على كربوهيدرات أقل من حصة مماثلة حجماً من الكرز.كذلك لا تعني الأرقام أن الكرز خيار سيء، فهو فاكهة غنية بمركبات نباتية، ويمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن عند الانتباه إلى الكمية. وقد يكون تناول نصف كوب إلى ثلاثة أرباع كوب أكثر ملاءمة لمن يراقبون مدخولهم من الكربوهيدرات.الحصة قد تغير النتيجةالمقارنة بالكوب مفيدة، لكنها لا تقدم حكما مطلقا؛ فاستجابة سكر الدم تختلف باختلاف الكمية والحالة الصحية والأدوية والنشاط البدني وتركيبة الوجبة كاملة.ويمكن تناول الفراولة أو الكرز مع مصدر للبروتين أو الدهون غير المشبعة، مثل الزبادي غير المحلى أو حفنة من المكسرات.وقد يساعد ذلك على إبطاء الهضم وجعل الاستجابة لسكر الدم أكثر اعتدالاً مقارنة بتناول كمية كبيرة من الفاكهة منفردة.ويظل اختيار الفاكهة الطازجة أو المجمدة من دون سكر مضاف أفضل من المنتجات المحلاة. أما الفاكهة المجففة، فتحتوي على كمية أكثر تركيزاً من الكربوهيدرات في حجم صغير، ما يجعل تجاوز الحصة المناسبة أكثر سهولة.الخلاصة أن الفراولة تتفوق عند المقارنة بالحجم نفسه بسبب انخفاض الكربوهيدرات والسكريات، فيما يبقى الكرز خياراً مقبولاً بشرط ضبط الحصة. أما لمرضى ، فلا توجد كمية واحدة تناسب الجميع، ويُفضّل ربط بالخطة الغذائية وقياسات السكر الفردية.