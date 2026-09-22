متى تأكل قبل التمرين؟ إليك التوقيت المناسب لكل وجبة

لا توجد ساعة واحدة مثالية لتناول الطعام قبل ممارسة الرياضة، إذ يعتمد التوقيت الأنسب على حجم الوجبة ومكوناتها، إضافة إلى مدة التمرين وشدته.

وبحسب موقع "Verywell Health"، يُنصح بتناول الوجبة الكاملة قبل التمرين بنحو 3 إلى 4 ساعات، لمنح الجسم وقتاً كافياً للهضم وتخزين الطاقة. ويُفضّل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة وكمية معتدلة من البروتين، مع نسبة منخفضة أو متوسطة من الدهون.

أما من يتناول وجبة صغيرة أو وجبة خفيفة، فيمكنه فعل ذلك قبل التمرين بساعة إلى ساعتين. وتتراوح هذه الوجبة عادة بين 300 و500 سعرة حرارية، مع التركيز على الكربوهيدرات والبروتين وتقليل الدهون والألياف، لأنهما يحتاجان إلى وقت أطول للهضم.

وفي حال لم يتبقَّ على التمرين أكثر من ساعة، يمكن تناول وجبة خفيفة سهلة الهضم، تتراوح بين 100 و250 سعرة حرارية، وتتكوّن بصورة أساسية من الكربوهيدرات التي تمنح الجسم طاقة سريعة.

وتزداد أهمية التوقيت مع التمارين عالية الشدة، إذ يحوّل الجسم خلال النشاط البدني جزءاً من تدفق بعيداً عن الجهاز الهضمي باتجاه العضلات. لذلك، قد يؤدي تناول وجبة كبيرة قبل التمرين مباشرة إلى الشعور بالثقل أو الانزعاج واضطرابات المعدة.

وينصح التقرير بتقليل الأطعمة الغنية بالدهون أو الألياف خلال الساعتين أو الساعات الثلاث السابقة للتمرين، مع تعديل حجم الوجبة وتوقيتها وفق قدرة الجسم على التحمل ونوع النشاط الرياضي. فاختيار التوقيت المناسب قد يساعد على الحفاظ على الطاقة وتحسين الأداء، من دون إرهاق الجهاز الهضمي.