5 أطعمة مسائية قد تساعد على استقرار سكر الدم

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قد يؤثر اختيار الوجبة الليلية في مستويات سكر الدم، خصوصاً أن الجسم يصبح أقل كفاءة في معالجة الغلوكوز خلال الساعات المتأخرة. لذلك، قد تؤدي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع أكبر أو أطول أمداً في السكر.
وبحسب موقع "Verywell Health"، يُفضّل أن تجمع الوجبة الليلية الخفيفة بين البروتين والألياف والدهون الصحية، مع الانتباه إلى حجم الحصة وتجنب السكريات المضافة. ويقترح التقرير خمسة خيارات:
ويشدد التقرير على أن استجابة سكر الدم تختلف من شخص إلى آخر، ولا سيما لدى المصابين بالسكري. لذلك، يبقى تحديد نوع الوجبة الليلية وكميتها مرتبطاً بالحالة الصحية والأدوية، وقد يتطلب استشارة اختصاصي تغذية.