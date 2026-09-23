أيهما أفضل لمستوى سكر الدم.. الذرة أم البطاطس؟

Advertisement

تُعد الذرة والبطاطس من الخضراوات النشوية الشائعة، وتوفران الكربوهيدرات التي تؤثر في مستويات السكر في ، لكن تأثير كل منهما يختلف بحسب تركيبته الغذائية وطريقة تحضيره.وبشكل عام، تتميز الذرة بمؤشر جلايسيمي أقل من البطاطس؛ ما يعني أن تأثيرها في رفع سكر الدم يكون أبطأ نسبياً. وتتراوح قيمة المؤشر الجلايسيمي للذرة بين 37 و68، مقابل 65 و91 للبطاطس، بحسب النوع وطريقة التحضير.وتحتوي الذرة أيضاً على كمية ألياف أعلى قليلاً؛ إذ يوفر كل 100 غرام منها نحو 2.7 غرام من الألياف، مقارنة بـ2.3 غرام في الكمية نفسها من بطاطس "راست". وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.ومع ذلك، لا يعني ذلك ضرورة تجنب البطاطس؛ إذ يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي متوازن، خصوصاً عند حجم الحصة واختيار طرق الطهي المناسبة. كما تحتوي الذرة والبطاطس المطهوة ثم المبردة على النشا المقاوم، الذي يصل إلى الأمعاء الغليظة دون أن يُهضم بالكامل، وقد يؤثر في استجابة سكر الدم.