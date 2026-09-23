احذروا.. وصلات الرموش تحمل مخاطر صحية على العين

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وبحسب " لطب العيون"، أظهرت دراسة شملت 416 شابة أن النساء اللواتي يستخدمن وصلات الرموش كنّ أكثر عرضة لعدد من الأعراض، أبرزها زيادة الدموع والإفرازات وتساقط الرموش الطبيعية، إلى جانب اضطراب في استقرار طبقة الدموع، وهو ما قد يرتبط بجفاف العين.كما وجدت أبحاث أخرى صلة بين الوصلات وتهيج العين، والإحساس بوجود جسم غريب، إضافة إلى تغيرات في سطح القرنية والتهابات قد تطال الجفن أو القرنية أو الملتحمة.كذلك، قد تحتوي بعض أنواع المواد اللاصقة على الفورمالديهايد، الذي يمكن أن يسبب تهيجًا أو ردود فعل تحسسية.وتشمل الأضرار المحتملة الرموش الطبيعية أيضًا، إذ إن وزن الوصلات والشد المتكرر قد يؤديان إلى ضعفها وتساقطها.وفي حال ظهور ألم أو احمرار شديد أو تورم أو إفرازات، إضافة إلى تشوش الرؤية أو الحساسية تجاه الضوء، يُنصح بمراجعة طبيب عيون. كما يجب تجنب نزع الوصلات بالقوة لتفادي إلحاق الضرر بالرموش أو العين.