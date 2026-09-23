إعادة غلي الحليب.. ماذا يحدث لقيمته الغذائية والفيتامينات؟

Advertisement

وبحسب موقع "Only My Health"، فإن غلي الحليب مرة واحدة لا يفقده قيمته الغذائية، إذ تبقى مكوناته الأساسية، ومنها البروتين والكالسيوم والدهون، موجودة بدرجة كبيرة. لكن تكرار الغلي قد يغير بعض خصائصه ويقلل مستويات بعض الفيتامينات.يحتوي الحليب على بروتينات أبرزها الكازين وبروتينات مصل اللبن. ولا يؤدي الغلي المعتاد إلى اختفائها أو فقدان قيمتها بالكامل، رغم أن الحرارة قد تغير بنيتها الطبيعية في عملية تعرف بـ"التمسخ".ولا يعني ذلك أن البروتين يصبح ضارًا أو أن الجسم يفقد القدرة على الاستفادة منه، لكن التعرض المتكرر أو للحرارة قد يسبب تغيرات محدودة في خصائصه.تتأثر بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة أكثر من غيرها، ومنها فيتامين "ب12" وحمض الفوليك وفيتامين "ج".كما يؤدي استمرار الحليب على النار إلى تبخر جزء من الماء، ما يزيد كثافته ويغير مذاقه ورائحته تدريجيًا، وقد تتشكل طبقة أكثر سماكة على سطحه نتيجة التفاعلات بين البروتينات والدهون والسكريات.في المقابل، تبقى عناصر أساسية مثل الكالسيوم والبروتين والدهون أقل تأثرًا بالحرارة.يساعد الغلي على تقليل أعداد البكتيريا في الحليب غير المعالج. وأظهرت دراسة منشورة عام 2011 أن غلي حليب الأبقار والجاموس لمدة 30 ثانية إلى دقيقة أدى إلى انخفاض كبير في أعداد البكتيريا.لكن الغلي لا يضمن على جميع أشكالها، إذ يمكن لبعض الأبواغ للحرارة البقاء. لذلك يُنصح بحفظ الحليب مبردًا بعد تسخينه للحد من نمو الكائنات الدقيقة المتبقية.ولتقليل تأثير الحرارة، يُفضّل تسخين الكمية المطلوبة فقط عند الحاجة، وحفظ الكمية المتبقية في وعاء نظيف وبدرجة حرارة منخفضة.