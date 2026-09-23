تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إعادة غلي الحليب.. ماذا يحدث لقيمته الغذائية والفيتامينات؟

Lebanon 24
23-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إعادة غلي الحليب.. ماذا يحدث لقيمته الغذائية والفيتامينات؟
إعادة غلي الحليب.. ماذا يحدث لقيمته الغذائية والفيتامينات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تكون إعادة تسخين إبريق الحليب أكثر من مرة عادة شائعة في بعض المنازل، لكن المشكلة لا ترتبط بفقدان البروتين كما يعتقد البعض، بل بتأثر بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة.

وبحسب موقع "Only My Health"، فإن غلي الحليب مرة واحدة لا يفقده قيمته الغذائية، إذ تبقى مكوناته الأساسية، ومنها البروتين والكالسيوم والدهون، موجودة بدرجة كبيرة. لكن تكرار الغلي قد يغير بعض خصائصه ويقلل مستويات بعض الفيتامينات.
Advertisement

هل يتأثر البروتين؟

يحتوي الحليب على بروتينات أبرزها الكازين وبروتينات مصل اللبن. ولا يؤدي الغلي المعتاد إلى اختفائها أو فقدان قيمتها بالكامل، رغم أن الحرارة قد تغير بنيتها الطبيعية في عملية تعرف بـ"التمسخ".

ولا يعني ذلك أن البروتين يصبح ضارًا أو أن الجسم يفقد القدرة على الاستفادة منه، لكن التعرض المتكرر أو الطويل للحرارة قد يسبب تغيرات محدودة في خصائصه.

ما الذي يتأثر؟

تتأثر بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة أكثر من غيرها، ومنها فيتامين "ب12" وحمض الفوليك وفيتامين "ج".

كما يؤدي استمرار الحليب على النار إلى تبخر جزء من الماء، ما يزيد كثافته ويغير مذاقه ورائحته تدريجيًا، وقد تتشكل طبقة أكثر سماكة على سطحه نتيجة التفاعلات بين البروتينات والدهون والسكريات.

في المقابل، تبقى عناصر أساسية مثل الكالسيوم والبروتين والدهون أقل تأثرًا بالحرارة.

وماذا عن البكتيريا؟

يساعد الغلي على تقليل أعداد البكتيريا في الحليب غير المعالج. وأظهرت دراسة منشورة عام 2011 أن غلي حليب الأبقار والجاموس لمدة 30 ثانية إلى دقيقة أدى إلى انخفاض كبير في أعداد البكتيريا.

لكن الغلي لا يضمن القضاء على جميع أشكالها، إذ يمكن لبعض الأبواغ المقاومة للحرارة البقاء. لذلك يُنصح بحفظ الحليب مبردًا بعد تسخينه للحد من نمو الكائنات الدقيقة المتبقية.

ولتقليل تأثير الحرارة، يُفضّل تسخين الكمية المطلوبة فقط عند الحاجة، وحفظ الكمية المتبقية في وعاء نظيف وبدرجة حرارة منخفضة.
مواضيع ذات صلة
هل الأمن الغذائي في لبنان بخير.. ماذا يحدث إذا أُغلق "باب المندب"؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث للدماغ عندما تشد عضلات بطنك؟ دراسة توضح
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
انتصارات كروية وخسائر مالية... ماذا يحدث في برشلونة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة فلكية فريدة تضيء معابد الكرنك... ماذا يحدث؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المقاومة

القضاء

الطويل

السكري

جاموس

بيرة

ساسي

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-24
Lebanon24
00:18 | 2026-09-24
Lebanon24
16:38 | 2026-09-23
Lebanon24
13:30 | 2026-09-23
Lebanon24
10:27 | 2026-09-23
Lebanon24
07:54 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24