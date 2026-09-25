تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تطوير تقنية تطيل مفعول التخدير الموضعي إلى 3 أسابيع!

Lebanon 24
25-09-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تطوير تقنية تطيل مفعول التخدير الموضعي إلى 3 أسابيع!
تطوير تقنية تطيل مفعول التخدير الموضعي إلى 3 أسابيع! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استطاع باحثون في مستشفى بوسطن للأطفال في أميركا، من تطوير نظام دوائي قابل للحقن يطلق بواسطة مادة مخدرة ببطء حول الأعصاب، نجح في إحداث تخدير موضعي استمر ما بين أسبوعين و3 أسابيع في تجارب على الفئران.
Advertisement

وبحسب الباحثين، فإن النظام الجديد الذي نشرت نتائجه في دورية (Nature Biomedical Engineering)، أطال تأثير التخدير بصورة كبيرة مقارنة بتركيبة تجارية استمر تأثيرها في التجارب نفسها بين 4 و8 ساعات.

لكن النتائج لا تزال قاصرة على الحيوانات، ولم يُختبر النظام حتى الآن على البشر، ما يعني أن فاعليته وسلامته السريرية تحتاجان إلى دراسات إضافية قبل التفكير في استخدامه طبياً.

ويعتمد النظام على ما يعرف بالجسيمات الدهنية أو "الليبوسومات"، وهي تراكيب مجهرية مكونة من الدهون يمكن استخدامها لحمل الأدوية، وإطلاقها تدريجياً داخل الجسم.

وظل الاعتقاد لسنوات أن الأغشية الدهنية الأكثر سيولة تسمح بتسرب الأدوية بسرعة أكبر، لكن الباحثين وجدوا أن الأمر يمكن أن يحدث بصورة مختلفة مع الأدوية القابلة للذوبان في الماء.

وقال الباحثون إنهم لم يرصدوا خلال التجارب سمية واضحة في موضع الحقن، أو في أنحاء الجسم، وهو ما يشير إلى أن المادة خرجت من الجسيمات الدهنية ببطء يسمح للجسم بالتخلص منها تدريجياً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كمية كافية لإحداث تأثير مخدر.(إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
الذهب عند أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: مقتل 3 طيارين في الجيش الإيراني خلال الضربات الأميركية الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تبديلات وزارية "تقنية لا سياسية"
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الجديد

مستشفى بوسطن

بوسطن

هنية

بيرة

دوري

تركي

بواس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-09-25
Lebanon24
23:00 | 2026-09-24
Lebanon24
18:02 | 2026-09-24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-24
Lebanon24
10:29 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24