تطوير تقنية تطيل مفعول التخدير الموضعي إلى 3 أسابيع!

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استطاع باحثون في للأطفال في أميركا، من تطوير نظام دوائي قابل للحقن يطلق بواسطة مادة مخدرة ببطء حول الأعصاب، نجح في إحداث تخدير موضعي استمر ما بين أسبوعين و3 أسابيع في تجارب على الفئران.وبحسب الباحثين، فإن الذي نشرت نتائجه في دورية (Nature Biomedical Engineering)، أطال تأثير التخدير بصورة كبيرة مقارنة بتركيبة تجارية استمر تأثيرها في التجارب نفسها بين 4 و8 ساعات.لكن النتائج لا تزال قاصرة على الحيوانات، ولم يُختبر النظام حتى الآن على البشر، ما يعني أن فاعليته وسلامته السريرية تحتاجان إلى دراسات إضافية قبل التفكير في استخدامه طبياً.ويعتمد النظام على ما يعرف بالجسيمات الدهنية أو "الليبوسومات"، وهي تراكيب مجهرية مكونة من الدهون يمكن استخدامها لحمل الأدوية، وإطلاقها تدريجياً داخل الجسم.وظل الاعتقاد لسنوات أن الأغشية الدهنية الأكثر سيولة تسمح بتسرب الأدوية بسرعة أكبر، لكن الباحثين وجدوا أن الأمر يمكن أن يحدث بصورة مختلفة مع الأدوية القابلة للذوبان في الماء.وقال الباحثون إنهم لم يرصدوا خلال التجارب سمية واضحة في موضع الحقن، أو في أنحاء الجسم، وهو ما يشير إلى أن المادة خرجت من الجسيمات الدهنية ببطء يسمح للجسم بالتخلص منها تدريجياً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كمية كافية لإحداث تأثير مخدر.(إرم نيوز)