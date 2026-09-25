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صحة

مكمّل شائع قد يغيّر فعالية علاج السرطان

Lebanon 24
25-09-2026 | 16:00
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كشفت دراسة حديثة أن مركبًا مستخلصًا من مكمل عشبي شائع، يُعرف باسم الأستراغالوس (Astragalus) أو "هوانغ تشي"، قد يتداخل مع فعالية أحد أنواع العلاجات المناعية المستخدمة لمكافحة بعض السرطانات، بينها سرطان الجلد.
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ويُستخلص الأستراغالوس عادةً من جذور نبات Astragalus membranaceus، ويحظى بشعبية في الطب الصيني التقليدي، إذ يروج له باعتباره مكملًا قد يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة السرطان، رغم عدم وجود أدلة سريرية قوية تثبت هذه الفوائد.

وركزت الدراسة على عديد السكريات المستخلص من الأستراغالوس، ومدى تأثيره في علاجات "مضادات PD-1"، التي تعمل على مساعدة جهاز المناعة في التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

وأجرى الباحثون التجربة على 24 فأرًا، جرى تقسيمها إلى أربع مجموعات بعد إصابتها بأورام شبيهة بالورم الميلانيني. تلقت إحدى المجموعات العلاج المضاد لـPD-1، بينما تلقت أخرى مركب عديد السكريات المستخلص من الأستراغالوس، وحصلت مجموعة ثالثة على العلاجين معًا، في حين تلقت المجموعة الرابعة محلولًا ملحيًا واستخدمت كمجموعة ضابطة.
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