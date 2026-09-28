الشاي الأخضر أم البابونج.. أيهما أفضل لضغط الدم؟

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قد يكون اختيار المشروب اليومي عاملًا مساعدًا في التعامل مع ارتفاع ضغط ، إلا أن تأثير أنواع الشاي يختلف، خصوصًا بين الشاي الأخضر والبابونج.وبحسب موقع Verywell Health، تشير الأدلة إلى أن الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض طفيف ومباشر في ضغط الدم، بينما قد يساعد البابونج بصورة غير مباشرة من خلال الاسترخاء وتحسين النوم.يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية تُعرف باسم "الكاتيكينات"، وأبرزها EGCG، والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، وقد تساهم في تحسين تدفق الدم ومرونة الأوعية.وأظهرت مراجعة شملت 24 تجربة عشوائية أن تناول الشاي الأخضر ارتبط بانخفاض متوسط ضغط الدم الانقباضي بنحو 1.17 ملليمتر زئبق والانبساطي بنحو 1.24 ملليمتر زئبق.لكن هذا التأثير يبقى محدودًا، ولا يجعل الشاي الأخضر بديلًا عن علاج ارتفاع ضغط الدم. كما أن الكافيين الموجود فيه قد يرفع الضغط مؤقتًا لدى بعض الأشخاص، لذلك قد يكون النوع منزوع الكافيين خيارًا أفضل لهم.لا توجد أدلة قوية على أن البابونج يخفض ضغط الدم مباشرة، إلا أن خصائصه المهدئة قد تساعد على تخفيف التوتر وتحسين النوم، وهما عاملان يرتبطان بصحة القلب وضغط الدم.ويمتاز البابونج بخلوه طبيعيًا من الكافيين، ما يجعله مناسبًا للمساء وللأشخاص الذين يتأثر نومهم بالكافيين.وبذلك، يرتبط الشاي الأخضر بأدلة أقوى على خفض بسيط لضغط الدم، بينما قد يكون البابونج خيارًا مناسبًا للاسترخاء وتجنب الكافيين. وفي كل الأحوال، لا يُعد أي منهما علاجًا لارتفاع ضغط الدم أو بديلًا عن الأدوية الموصوفة طبيًا.