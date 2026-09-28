رعشة اليدين ليست دائماً عابرة.. ماذا عن مستوى السكر؟

قد تكون رعشة اليدين من العلامات المبكرة لانخفاض مستوى سكر ، خصوصاً لدى المصابين بالسكري، وغالباً ما تترافق مع التعرق والدوخة والجوع الشديد وتسارع ضربات القلب والضعف وصعوبة التركيز.

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ويُعد مستوى السكر منخفضاً لدى معظم مرضى عندما يقل عن 70 ملليغراماً لكل ديسيلتر، وقد تظهر الأعراض حتى قبل بلوغ هذا المستوى إذا انخفض السكر بسرعة.

ويحدث انخفاض السكر غالباً بسبب زيادة جرعة الأنسولين أو بعض أدوية السكري، أو تخطي الوجبات، أو ممارسة نشاط بدني أكثر من المعتاد، فيما قد تتطور الحالات الشديدة إلى اضطراب الرؤية وتلعثم الكلام والتشنجات أو فقدان الوعي، ما يستدعي تدخلاً طبياً فورياً.

وفي الحالات الخفيفة إلى المتوسطة، يُنصح عادة بتناول 15 غراماً من الكربوهيدرات سريعة المفعول، ثم قياس السكر بعد 15 دقيقة. أما تكرار الرعشة مع أعراض انخفاض السكر، فيستدعي متابعة مستوى الجلوكوز ومراجعة الطبيب، ولا سيما لدى غير المصابين بالسكري.