تستيقظ بوجه منتفخ؟ هذه العادات قد تكون السبب

يستيقظ بعض الأشخاص مع انتفاخ ملحوظ في الوجه، وهي حالة قد ترتبط بعادات يومية تؤدي إلى احتباس السوائل، ولا تشير بالضرورة إلى مشكلة صحية خطيرة.

ويُعد الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح، خصوصاً في المساء، من أبرز الأسباب، إذ يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالماء. كما قد يؤدي قلة النوم أو اضطرابه إلى زيادة الانتفاخ حول الوجه والعينين.

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وقد تلعب طريقة النوم دوراً أيضاً، إذ يساعد النوم مع رفع الرأس قليلاً على الحد من تجمع السوائل في الوجه، فيما قد يزيد الاستلقاء لفترات طويلة من ظهور الانتفاخ عند الاستيقاظ.

كما يمكن لقلة شرب الماء وبعض العادات الغذائية أن تزيد احتباس السوائل. وغالباً ما يتراجع الانتفاخ خلال ساعات، إلا أن استمراره أو تكراره بشكل واضح، خصوصاً إذا ترافق مع أعراض أخرى، قد يستدعي استشارة الطبيب لمعرفة السبب.