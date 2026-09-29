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صحة

عوامل تحدد تأثير أكل الفشار قبل النوم على صحتك.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
29-09-2026 | 00:43
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عوامل تحدد تأثير أكل الفشار قبل النوم على صحتك.. تعرفوا عليها
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يرتبط الفشار لدى كثيرين بالسهر ومشاهدة التلفزيون، وقد يبدو خيارا أخف من الوجبات الدسمة عند الشعور بالجوع ليلا. لكن هل تناوله قبل النوم صحي؟. الإجابة لا تتعلق بوقت تناوله وحده، بل بطريقة تحضيره، وما يضاف إليه، والكمية التي تؤكل منه.

ويوضح تقرير لموقع "فيريويل هيلث" أن الفشار المحضر بالهواء، مع قليل من الإضافات أو من دونها، يمكن أن يكون وجبة خفيفة مناسبة في المساء. فهو يوفر الألياف، بينما يحتوي على كميات قليلة من الدهون والسكر والصوديوم مقارنة ببعض الأنواع الجاهزة والمنكهة.
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وذكر التقرير أن الكوب الواحد من الفشار البسيط المحضر بالهواء يحتوي على نحو 30 سعرة حرارية قبل أي إضافات. لكن هذا الرقم يخص الكوب الواحد؛ فإضافة الزبدة أو الزيت، أو تناول عدة أكواب، يغير إجمالي السعرات في الوجبة.

متى تتغير الصورة؟

قد يرتفع محتوى الفشار من السعرات والدهون عند إضافة كميات كبيرة من الزبدة أو زيت جوز الهند.

ويرتفع الصوديوم أيضا عند الإفراط في الملح، بينما تزيد الإضافات الحلوة كمية السكر في بعض الأنواع. لذلك، لا يكفي وصف الفشار بأنه وجبة خفيفة للحكم على قيمته الغذائية؛ إذ تختلف النتيجة بين وعاء يحضر في المنزل وعبوة مضاف إليها الزيت والنكهات والملح.

ويشير تقرير "فيريويل هيلث" إلى أن الفشار الجاهز بنكهة الجبن قد يحتوي على زيوت وملح ومكونات أخرى تختلف بحسب العلامة التجارية.

ويمكن أن تنطبق الفكرة نفسها على الأنواع الحلوة، إذ لا تتساوى مع الفشار البسيط في محتوى السكر أو الدهون.

هل فشار الميكروويف مضر؟

طريقة التسخين وحدها لا تحدد إن كان الفشار خيارا مناسبا. فبعض عبوات الميكروويف تحتوي مسبقا على زيوت وملح ونكهة الزبدة، فيما تختلف المكونات والكميات من منتج إلى آخر. ولهذا، تساعد قراءة الملصق الغذائي على مقارنة نسبة الدهون المشبعة والصوديوم وحجم الحصة، بدلا من الاكتفاء بعبارة "فشار" على العبوة.

ولا يعني ذلك أن كل فشار يحضر في الميكروويف غير صحي، أو أن كل فشار منزلي مناسب مهما بلغت كمية الزيت والملح المستخدمة. العامل الحاسم هو ما يدخل في تحضيره وما يضاف إليه قبل تناوله.

الكمية ليست تفصيلا

قد يمتلئ وعاء كبير بالفشار ويؤكل بالكامل أثناء الانشغال بفيلم أو برنامج، من دون الانتباه إلى عدد الحصص فيه.

وعندئذ تتضاعف كمية الملح والدهون والسعرات التي يحصل عليها الشخص، حتى لو بدت الكمية المضافة إلى كل حصة محدودة.

والخلاصة أن الفشار قبل النوم يمكن أن يكون وجبة خفيفة مناسبة ضمن نظام غذائي متوازن إذا حضر ببساطة، مع تقليل الإضافات والانتباه إلى الكمية.

وقبل شراء الأنواع الجاهزة، تساعد مقارنة الملصقات الغذائية على اختيار المنتج الأقل في الدهون المشبعة والصوديوم والسكريات المضافة، مع مراعاة حجم الحصة المسجل على العبوة، وعدم افتراض أن جميع المنتجات تحمل القيمة الغذائية نفسها.
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