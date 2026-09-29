تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تنسى حلمك بعد الاستيقاظ؟ اليك السبب

Lebanon 24
29-09-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل تنسى حلمك بعد الاستيقاظ؟ اليك السبب
هل تنسى حلمك بعد الاستيقاظ؟ اليك السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يستيقظ الإنسان وهو يتذكر حلما بتفاصيله، ثم تختفي تلك التفاصيل قبل أن يبدأ يومه، وفي صباح آخر، قد لا يتذكر أي حلم على الإطلاق. فما الذي يجعل بعض الأحلام تبقى في الذاكرة، بينما يتلاشى معظمها؟

بحسب موقع "سليب فاونديشن"، يقدر الباحثون أن الإنسان يقضي نحو ساعتين في الأحلام خلال الليلة، لكن تحديد المدة الفعلية لكل حلم أمر صعب، لأن الأحلام تحدث في مراحل مختلفة من النوم، ولأن دراستها تعتمد بدرجة كبيرة على ما يستطيع الأشخاص تذكره بعد الاستيقاظ.
Advertisement

لماذا تختفي الأحلام؟

يرتبط الأمر، جزئيا، بطريقة تكوين الذكريات أثناء النوم، فقد تبدو أحداث الحلم واضحة تماما للشخص في لحظتها، من دون أن تُحفظ تفاصيلها بصورة مستقرة تتيح له استعادتها لاحقا. لذلك يمكن أن يبدأ الحلم في التلاشي فور الاستيقاظ، حتى لو بدا قبل لحظات طويلًا ومليئا بالأحداث.

ولا يعني عدم تذكر حلم ما أنه لم يحدث، فالأحلام قد تظهر خلال مراحل النوم المختلفة، وإن كانت غالبا أكثر وضوحا وتفصيلا في مرحلة حركة العين السريعة.

ويمر معظم الأشخاص بهذه المرحلة بين 4 و6 مرات خلال الليلة. وتكون فتراتها أقصر في بدايتها، ثم تطول تدريجيا باتجاه الصباح، وقد تصل إحدى الفترات المتأخرة إلى نحو ساعة. لكن طول فترة حركة العين السريعة لا يساوي بالضرورة طول الحلم الذي يحدث خلالها.

وقت الاستيقاظ يصنع فارقا

تزداد فرصة تذكر الحلم إذا استيقظ الشخص أثناءه أو بعده مباشرة. أما إذا انتقل إلى مرحلة أخرى من النوم قبل أن يستيقظ، فقد يصعب عليه استعادة تفاصيله.

وهذا يفسر لماذا نتذكر أحيانا حلما رأيناه قبيل الصباح، بينما لا يبقى لدينا أثر واضح لأحلام حدثت في وقت أبكر من الليل. وحتى حين نتذكر مشهدا منها عند فتح أعيننا، قد يختفي سريعا إذا انشغلنا بأمر آخر.

كيف تتذكر حلمك؟

إذا أردت الاحتفاظ بما رأيته، فحاول استعادة الحلم فور الاستيقاظ، ثم اكتب أو سجل صوتيا ما تتذكره، ولو كان مجرد صورة أو شعور أو حدث غير مترابط. ويساعد القيام بذلك قبل الانشغال بالهاتف أو مغادرة السرير على التقاط التفاصيل قبل تلاشيها.

لا توجد طريقة تضمن تذكر كل الأحلام. لكن تدوين ما بقي منها في الذاكرة خلال اللحظات الأولى من الصباح قد يمنحك فرصة أفضل للاحتفاظ به.
مواضيع ذات صلة
لا تنظف أسنانك بعد الإفطار مباشرة.. إليك السبب
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طعم مرّ في الفم عند الاستيقاظ؟ هذا ما يحاول جسمك إخبارك
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مسام البشرة أكثر وضوحاً فجأة؟ إليك السبب
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعاني الانتفاخ بعد الطعام؟ هذه التركيبات قد تكون السبب
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24

سليب فاونديشن

أحلام

العين

بيرة

كوين

تلاش

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-29
Lebanon24
00:43 | 2026-09-29
Lebanon24
23:43 | 2026-09-28
Lebanon24
23:39 | 2026-09-28
Lebanon24
16:00 | 2026-09-28
Lebanon24
14:00 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24