3 أشياء عليك فحصها قبل شراء الأسماك المعلبة





وبحسب موقع "Everyday Health"، تحافظ عملية التعليب على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك، وفي مقدمتها البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي ترتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية والمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية للدهون وضغط .

Advertisement

ولا تقتصر الفوائد على 3، إذ يعد السردين والسلمون المعلبان من المصادر الغذائية للكالسيوم وفيتامين "د"، خصوصًا عند تناول الأسماك الصغيرة بعظامها الطرية الصالحة للأكل. قد تبدو علبة السردين أو التونة خيارًا سريعًا لسد الجوع، لكنها تحمل قيمة غذائية أكبر مما يتوقعه البعض، إذ يمكن للأسماك المعلبة أن توفر للجسم مجموعة من العناصر المهمة، شرط اختيار النوع المناسب وعدم الإفراط في تناولها.وبحسب موقع "Everyday Health"، تحافظ عملية التعليب على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك، وفي مقدمتها البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي ترتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية والمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية للدهون وضغط .ولا تقتصر الفوائد على 3، إذ يعد السردين والسلمون المعلبان من المصادر الغذائية للكالسيوم وفيتامين "د"، خصوصًا عند تناول الأسماك الصغيرة بعظامها الطرية الصالحة للأكل.

ولا تتساوى كل منتجات الأسماك المعلبة من الناحية الغذائية، إذ ينصح بالانتباه إلى السائل المستخدم في حفظها. فالأنواع المحفوظة في الماء تكون عادة أقل في السعرات الحرارية، بينما توفر المنتجات المحفوظة في زيت دهونًا غير مشبعة.



ويشكل الصوديوم عاملًا آخر يستحق الانتباه، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحد من استهلاك الملح. ويمكن اختيار المنتجات منخفضة الصوديوم أو شطف السمك بالماء قبل تناوله لتقليل جزء من الملح الموجود على سطحه.

أما بالنسبة إلى نوع السمك، فتعد الأسماك الصغيرة الزيتية، مثل السردين والأنشوجة والماكريل والرنجة، خيارات جيدة للحصول على أوميجا 3، مع تعرض أقل للزئبق مقارنة ببعض الأنواع الكبيرة.



ويبقى الاعتدال عاملًا أساسيًا، إذ إن الاعتماد المفرط على بعض المنتجات المعلبة قد يرفع استهلاك الصوديوم، ما يجعل قراءة الملصق الغذائي خطوة مهمة قبل وضع العلبة في سلة التسوق. (إرم نيوز)