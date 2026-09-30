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صحة

الجلوس لساعات طويلة.. هكذا يؤثر على الظهر ويزيد الألم

Lebanon 24
30-09-2026 | 15:34
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يمثل الجلوس لساعات طويلة جزءاً من الروتين اليومي لكثيرين، خصوصاً مع الأعمال المكتبية واستخدام الكمبيوتر، إلا أن البقاء في الوضعية نفسها لفترات ممتدة قد يسبب مشكلات في الظهر، ولا سيما أسفل الظهر.
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وحسب موقع "هيلث"، يمكن للجلوس المطوّل، خصوصاً بوضعية خاطئة، أن يزيد آلام أسفل الظهر، إذ يؤدي الانحناء أو الجلوس بشكل مترهل إلى زيادة الضغط على العمود الفقري والأقراص بين الفقرات.


كما يسبب الجلوس المستمر إجهاداً لعضلات الظهر وضغطاً متواصلاً على الفقرات، فيما تسهم قلة الحركة في تيبس العضلات وضعفها، ما يقلل من قدرتها على دعم العمود الفقري. وقد تتفاقم المشكلة لدى الأشخاص الذين يعانون أصلاً من حالات مثل الانزلاق الغضروفي أو تضيق القناة الشوكية.


ولتخفيف آلام الظهر، يُنصح بالحفاظ على استقامة الظهر ودعمه جيداً، مع إمكانية استخدام وسادة صغيرة أو دعامة للمنطقة القطنية. كما يجب ضبط ارتفاع الكرسي والشاشة، وإبقاء القدمين على الأرض وتجنب الانحناء المستمر إلى الأمام.


ومن المهم أيضاً عدم الجلوس لفترات طويلة دون حركة، بل أخذ استراحة للمشي أو التمدد كل 30 إلى 60 دقيقة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وتقوية عضلات البطن والظهر.


ويُفضّل استشارة الطبيب إذا كان الألم شديداً أو مستمراً، أو ترافق مع خدر أو ضعف في الساقين.
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