التجشؤ المتكرر.. متى يكون طبيعيًا ومتى يكشف عن مشكلة صحية؟

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يحدث التجشؤ بشكل طبيعي عندما يتخلص الجهاز الهضمي من الهواء الزائد، إلا أن تكراره بصورة غير معتادة قد يكون مرتبطًا بنمط الحياة أو بعض الاضطرابات الصحية.ونقل موقع "هيندوسيان تايمز" عن اختصاصي الدكتور فينيت غوبتا، أن ابتلاع الهواء بكميات كبيرة يعد من الأسباب الشائعة للتجشؤ، وقد يحدث عند الأكل بسرعة، أو التحدث خلال تناول الطعام، أو مضغ العلكة والتدخين، إضافة إلى الإكثار من المشروبات .ويمكن التخفيف من التجشؤ عبر إبطاء وتيرة تناول الطعام، ومضغه جيدًا، وتقليل كمية الوجبات، وتجنب المشروبات الغازية، فضلًا عن تحديد الأطعمة التي تسبب الغازات أو الانتفاخ.في بعض الحالات، قد يشير التجشؤ المتكرر إلى ارتجاع أحماض المعدة، خصوصًا إذا ترافق مع حرقة، أو طعم حامض في الفم، أو انزعاج بعد تناول الطعام.وقد يرتبط أيضًا بعسر الهضم أو التهاب المعدة أو عدم تحمل بعض الأطعمة. كما يمكن للإمساك والانتفاخ أن يزيدا التجشؤ نتيجة الضغط داخل البطن.ولا تقتصر الأسباب على الجهاز الهضمي، إذ قد يؤدي القلق والتوتر إلى زيادة ابتلاع الهواء دون ملاحظة.إذا استمر التجشؤ بشكل متكرر رغم تغيير العادات الغذائية، أو بدأ يؤثر في الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب، لا سيما عند ظهور أعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو الشهية، صعوبة البلع، القيء المتكرر، في البراز أو اضطراب مستمر في حركة الأمعاء.وفي حال الشعور بألم في ، خصوصًا إذا كان شديدًا أو ترافق مع ضيق في التنفس أو دوار أو تعرق أو غثيان، ينبغي طلب الرعاية الطبية سريعًا وعدم افتراض أن السبب مجرد غازات.