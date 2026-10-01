ما هي أفضل طريقة لتناول البيض لزيادة البروتين؟

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يتساءل كثيرون عن أفضل طريقة لتناول البيض للاستفادة من محتواه الغني بالبروتين، وهل تختلف فوائده باختلاف طريقة تحضيره؟ لكن خبراء يؤكدون أنه لا توجد طريقة واحدة مثالية.ووفق موقع " "، يمكن أن تكون إضافة البيض إلى الوجبات التي يتناولها الشخص بالفعل وسيلة سهلة وسريعة لزيادة كمية البروتين، دون الحاجة إلى تغيير كبير في .وتوفر البيضة المسلوقة الكبيرة نحو 6.5 غرام من البروتين، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، بينها الكولين وفيتامينا B12 وA.ويشير الموقع إلى أن اختيار طريقة تناول البيض يرتبط بكمية البروتين الموجودة في الوجبة، وعدد البيضات التي يتناولها الشخص يوميا وعلى مدار الأسبوع، إضافة إلى إجمالي احتياجاته من البروتين وأهدافه الصحية والغذائية.ويمكن إضافة البيض بسهولة إلى أطباق معتادة، سواء كان مسلوقا أو مقليا أو مخفوقا، لرفع محتوى الوجبة من البروتين.هل يمكن تناول الكثير من البيض؟قد يؤدي الإفراط في تناول البيض يوميا إلى آثار صحية غير مرغوبة. وتشير أبحاث إلى أن تناول بيضة واحدة يوميا قد يكون كمية مناسبة، فيما أظهرت دراسات حديثة عدم وجود ارتباط واضح بين استهلاك البيض والوفاة بأمراض القلب.ويحتوي البيض على ، وقد يؤدي الإفراط في تناول الكوليسترول الغذائي إلى ارتفاع مستوياته في ، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.كيف تضيف البيض إلى وجباتك؟يمكن تعزيز محتوى الوجبات من البروتين بإضافة البيض إلى أطباق مختلفة، مثل:سلطة السردين أو التونة أو الدجاج أو البطاطسالبيض المخفوق مع الجبن أو الجبن القريشالشوفان أثناء الطهيبقايا الطعام مع بيضة مسلوقة أو مقليةشوربة الدجاج بعد خلط بيضة مخفوقة معهاأطباق الحبوب والسلطات مع البيض المسلوق.