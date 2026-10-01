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صحة

ما هي أفضل طريقة لتناول البيض لزيادة البروتين؟

Lebanon 24
01-10-2026 | 02:00
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ما هي أفضل طريقة لتناول البيض لزيادة البروتين؟
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يتساءل كثيرون عن أفضل طريقة لتناول البيض للاستفادة من محتواه الغني بالبروتين، وهل تختلف فوائده باختلاف طريقة تحضيره؟ لكن خبراء يؤكدون أنه لا توجد طريقة واحدة مثالية.

ووفق موقع "فيري ويل هيلث"، يمكن أن تكون إضافة البيض إلى الوجبات التي يتناولها الشخص بالفعل وسيلة سهلة وسريعة لزيادة كمية البروتين، دون الحاجة إلى تغيير كبير في النظام الغذائي.
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وتوفر البيضة المسلوقة الكبيرة نحو 6.5 غرام من البروتين، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، بينها الكولين وفيتامينا B12 وA.

ويشير الموقع إلى أن اختيار طريقة تناول البيض يرتبط بكمية البروتين الموجودة في الوجبة، وعدد البيضات التي يتناولها الشخص يوميا وعلى مدار الأسبوع، إضافة إلى إجمالي احتياجاته من البروتين وأهدافه الصحية والغذائية.

ويمكن إضافة البيض بسهولة إلى أطباق معتادة، سواء كان مسلوقا أو مقليا أو مخفوقا، لرفع محتوى الوجبة من البروتين.

هل يمكن تناول الكثير من البيض؟

قد يؤدي الإفراط في تناول البيض يوميا إلى آثار صحية غير مرغوبة. وتشير أبحاث إلى أن تناول بيضة واحدة يوميا قد يكون كمية مناسبة، فيما أظهرت دراسات حديثة عدم وجود ارتباط واضح بين استهلاك البيض والوفاة بأمراض القلب.

ويحتوي البيض على الكوليسترول، وقد يؤدي الإفراط في تناول الكوليسترول الغذائي إلى ارتفاع مستوياته في الدم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

كيف تضيف البيض إلى وجباتك؟

يمكن تعزيز محتوى الوجبات من البروتين بإضافة البيض إلى أطباق مختلفة، مثل:

سلطة السردين أو التونة أو الدجاج أو البطاطس
البيض المخفوق مع الجبن أو الجبن القريش
الشوفان أثناء الطهي
بقايا الطعام مع بيضة مسلوقة أو مقلية
شوربة الدجاج بعد خلط بيضة مخفوقة معها
أطباق الحبوب والسلطات مع البيض المسلوق.
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النظام الغذائي

فيري ويل هيلث

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