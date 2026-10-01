هل يبدو صوتك أكبر من عمرك؟

قد تحمل طريقة حديثك معلومات تتجاوز الكلمات التي تختارها، فسرعة الحديث والتوقفات ونبرة الصوت وتنظيم الجمل، قد تساعد الباحثين على فهم جوانب من الشيخوخة وصحة الدماغ، وفق دراسة حديثة.



والفكرة ليست أن يستمع شخص إلى صوتك ويقرر أنك أكبر من عمرك، وإنما أن يحلل نموذج إلكتروني مجموعة من الخصائص الصوتية واللغوية لك، ثم يقارن العمر الذي يقدره بعمرك الفعلي، بحثا عن ارتباطات بمؤشرات صحية أخرى.

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وشملت الدراسة، المنشورة في دورية "ساينس أدفانسز"، 2928 شخصا يتحدثون في وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو، من بينهم أصحاء ومصابون بضعف إدراكي بسيط وألزهايمر وأنواع من الخرف الجبهي الصدغي.



ودرب الباحثون نماذج على خصائص الكلام لتقدير العمر، وأطلقوا على الفرق بين العمر المقدر والعمر الحقيقي اسم "فجوة عمر الكلام"، بحيث تشير القيمة الموجبة إلى كلام يبدو أكبر سنا مما يتوقعه النموذج.



وأظهرت النتائج أن هذه اختلفت بين المجموعات الصحية، وارتبطت بمقاييس للقدرات الإدراكية والحالة السريرية، كما ظهرت ارتباطات بمؤشرات شيخوخة الدماغ والشيخوخة البيولوجية، وبمؤشر دموي مرتبط بألزهايمر لدى المصابين بالمرض.