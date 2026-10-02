أعراض تبدو عادية...لكنها قد تحمل إنذارًا مبكرًا للسرطان

أشار تقرير لموقع «إزفيستيا» الروسي إلى أن بعض الأعراض الصحية اليومية التي تبدو عابرة قد تستدعي الانتباه في حال استمرارها أو تكرارها بشكل غير معتاد، خصوصًا أن بعض أنواع السرطان قد تبدأ بأعراض عامة يصعب ربطها بالمرض في مراحله المبكرة.

ونقل التقرير عن اختصاصي الأورام الدكتور أن تكرار الإصابة بنزلات البرد أو العدوى من دون سبب واضح، إلى جانب التعب المستمر واضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية، قد تكون من العلامات التي تستوجب المتابعة الطبية.

كما أشار إلى أن فقدان الوزن السريع وغير المبرر قد يظهر لدى بعض المصابين بالسرطان، فيما يمكن أن ترتبط أعراض أخرى بأنواع محددة من الأورام، مثل التعرق الليلي الشديد لدى بعض مرضى سرطان الغدد الليمفاوية.

وأكد التقرير أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، إلا أن استمرارها أو تفاقمها يستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة، مع أهمية التشخيص المبكر.